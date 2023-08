Rommel Pacheco, aspirante del Partido Acción Nacional (PAN), ya estrenó su canción de victoria rumbo a las elecciones de Yucatán.

Y es que el próximo 2 de junio del 2024 se estarán celebrando las elecciones en el estado, por lo que algunos políticos han comenzado a alzar la mano:

Liborio Vidal

Rommel Pacheco

Julián Zacarías

Renán Barrera

El aspirante Rommel Pacheco ha decidido no quedarse atrás en esta contienda, y así lo demuestra con su nueva canción de victoria por Yucatán.

¿Rommel Pacheco será gobernador de Yucatán? Lylo Fa ya le hace campaña en TikTok (Eduardo Díaz / SDPNoticias)

Rommel Pacheco estrena canción de victoria por Yucatán

Desde el viernes 11 hasta el domingo 13 de agosto, se decidirá cuál de los abanderados por el PAN será el candidato de Yucatán.

Al ritmo de la música, Rommel Pacheco se ha hecho promoción a través de redes sociales con la canción “Pa’all’a voy”, que algunos dicen, anuncia ya su victoria.

Con fotografías del propio Rommel Pacheco recorriendo las calles de Yucatán, estas son algunos de los versos que componen la canción:

“Junto a mi gente siempre estoy y cuando me hablan pa´lla voy… Yo soy político de la calle y dejo a otros las oficinas” Canción Rommel Pacheco

Su canción de victoria ha sido bien recibida por sus seguidores, pues algunos han confirmado su intención al voto por Rommel Pacheco.

Desde hace un par de semanas, el candidato destapó sus intenciones gubernamentales con la presentación de su proyecto “La ruta de la gobernatura”.

Sin embargo, no todo ha sido apoyo para Rommel Pacheco, pues desde su destape ha denunciado ser víctima de violencia política en redes.

Rommel Pacheco ¿víctima de violencia política?

Rommel Pacheco, ex clavadista olímpico, denunció a través de sus redes sociales que es victima de violencia política.

En respuesta, el candidato ha sostenido en más de una ocasión que: “mi voz no se va a callar. No me bajo”.

Al momento, estos son los resultados en la encuesta “México Elige” por la gobernatura de Yucatán.

Liborio Vidal con 34.3.%

con 34.3.% Renán Barrera con 30.7%

con 30.7% Rommel Pacheco con 8.6%

con 8.6% Julián Zacarías con 5.3%

Rommel Pacheco también ha emprendido una larga campaña en redes sociales, donde afirma su compromiso y cariño con Yucatán.