Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, elogia cordialidad turística de Cancún

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, elogió la cordialidad turística de Cancún, ello durante un encuentro en el que participó la presidenta municipal de Benito Juárez, Mara Lezama.

La reunión en Cancún se dio con el objetivo de trabajar por el desarrollo del sureste de México, región de la cual dijo, él y su equipo no se olvidan.

En ese marco señaló que las oportunidades llegan de diversas maneras y a Cancún se le reconoce en el mundo por su cordialidad turística.

“El sureste nunca se nos olvida, no hay día que no pasa donde no esté yo y mi equipo pensando en la oportunidad y como lo han dicho los gobernadores... una oportunidad que ha llegado en diferentes maneras, aquí en Cancún, alcaldesa, se ve una cordialidad turística reconocida en el mundo”

Ken Salazar. Embajador de Estados Unidos en México