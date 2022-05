Luego de que una joven denunciara que sufrió abuso sexual en el hotel Ocean Coral & Turquesa en Cancún, varias mujeres expusieron sus denuncias de abuso sexual en el hotel.

Regina “N” contó que el pasado fin de semana, el sábado 1 de mayo, fue víctima de abuso sexual por parte de un trabajador del hotel.

La mujer se animó a contar su caso mediante sus redes sociales, para lograr que su caso se viralizara y evitar así que más mujeres sufrieran abuso sexual en el hotel Ocean Coral & Turquesa.

Daddy Yankee llegará a Veracruz y Cancún; y los memes no se hacen esperar

Gracias a que la situación de la joven fue masivamente compartida, varias mujeres se animaron a contar que también fueron víctimas de abuso sexual en el hotel de Cancún.

View this post on Instagram

Fue por medio de los mensajes privados de Regina “N” que muchas mujeres se animaron a contarle que ella no habría sido la única en ser abusada sexualmente en dicho hotel.

Así, Regina “N” recabó varios casos de mujeres que le confiaron sus vivencias del abuso sexual que sufrieron mientras se hospedaban en el hotel Ocean Coral & Turquesa en Cancún.

Con permiso de ellas, la joven que expuso su caso, Regina “N”, compartió las capturas de pantalla de las narraciones de las mujeres, sin exponer sus nombres, para evidenciar la situación que se vive en el hotel Ocean Coral & Turquesa y de la que no se habla.

Cerca de 7 mujeres más, denunciaron haber vivido situaciones de acoso y abuso sexual dentro de las instalaciones del hotel por parte de trabajadores del mismo.

Incluso, dentro de las denuncias se encuentra el caso de una joven de 18 años que contó que fue abusada sexualmente cuando tenía 15 años.

La entonces menor de edad dijo que fue a celebrar su cumpleaños 15 en las playas de Cancún por lo que se hospedó en el hotel Ocean Coral & Turquesa.

Lamentablemente, fue abusada en una bodega que al parecer pertenecía al hotel.

“Hasta la fecha tengo 18 y no he podido contar nada a nadie. Me arruinaron mi día, mi cumpleaños, mi vida”.

Víctima de abuso sexual en el hotel Ocean Coral & Turquesa.