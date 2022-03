Sin el ‘diamante negro’ de por medio abanderando a Movimiento Ciudadano, Quintana Roo sigue siendo la joya del Caribe mexicano y uno de los estados más preciados en las elecciones que se llevarán a cabo el 5 de junio a nivel gobernador.

La razón es obvia, el turismo que llega a tan paradisiaco lugar es una entrada constante y contante de dinero, el cual ayuda a tener cierta independencia de la capital del país y sí, también a dar mejores participaciones a la federación.

MetricsMx por segundo mes consecutivo le preguntó a 600 residentes en Quintana Roo y mayores de edad entre el 8 y 9 de marzo por sus intenciones de voto. Se les preguntó lo siguiente:

“La elección de gobernador de Quintana Roo será el 5 de junio de 2022. Si hoy fuera la elección, ¿por quién votaría?” Encuesta MetricsMx

Encuesta MetricsMx de Elección en Quintana Roo (SDPnoticias)

Mara Lezama encabeza preferencia del voto en Quintana Roo

Más de la mitad de los encuestados respondieron que su voto sería por María Elena Hermelinda “Mara” Lezama Espinosa, abanderada de ‘Juntos Hacemos Historia’ en Quintana Roo (PT, Verde, Morena y Fuerza por México) con un 51.1% quien tuvo un importante brinco de más de 10 puntos porcentuales.

Mientras que su competidor más cercano José Luis Pech Várguez por Movimiento Ciudadano y ex morenista tuvo un 12.5%, perdiendo un punto y medio.

Seguido muy de cerca por Laura Lynn Fernández Piña , por Va por Quintana Roo (PAN, PRD y Confianza por QR) con un 10.5%, quien perdió 3.4%.

Encuesta MetricsMx sobre gobernador de Quintana Roo (SDPnoticias)

Con el 7% está Leslie Hendricks Rubio, sobrina del actual gobernador, aunque ella va por el PRI y quien también perdió medio punto porcentual junto a lo que tenía en febrero. Por último, está Josué Nivardo Mena Villanueva por Movimiento Auténtico Social (MAS) con un 4.7% quien no fue medido en febrero.

En el caso de las personas que no saben por quien votarán disminuyó de un 7.9% a un 6.8%, también en el caso de “no votaré” pasó de un 8.1% a un 7.4%, lo cual se espera disminuya aún más conforme el tiempo se acorte.

En el caso de Quintana Roo, aun sumando el porcentaje de todos los candidatos de oposición y quienes no saben o no quieren votar, alcanzan a la candidata de morena. Si la oposición quiere acortar distancia (ya no se diga ganar) es necesario que vean la posibilidad de unirse y trabajar en coalición, además de tener mejores propuesta que puedan igualar o bien acercarse a lo que morena simboliza para el caribeño estado.

Metodología