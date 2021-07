Carlos Joaquín González realiza nueva jornada de audiencias públicas

México.- El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, llevó a cabo una jornada más de audiencia pública denominada ‘Platícale al Gobernador’

En esta ocasión se llevó a cabo en Chetumal, la capital del estado y es la número cinco que se lleva en esa ciudad así como la número 34 en todo el estado.

En la jornada atendió a los delegados de varias comunidades quienes le agradecieron a Carlos Joaquín González por las obras realizadas para la dignificación de los pueblos, bajo el protocolo de burbuja sanitaria y la inclusión de pruebas rápidas para identificar coronavirus.

Adelina Torres, de Nachi Cocom, agradeció por el domo que construirán en los próximos días, ello a nombre de su comunidad durante la audiencia en la que se atendió de forma directa a los ciudadanos.

El gobernador Carlos Joaquín González detalló que en las 34 audiencias realizadas se han atendido a más de 12 mil 220 personas que han planteado 18 mil 288 asuntos y más del 83 por ciento ya se encuentran concluidos.

La actual audiencia ciudadana se llevó a cabo en el domo del Colegio de Bachilleres Plantel 2 de Chetumal donde se atendieron a más de 108 personas con más de 204 asuntos relativos a salud, educación, obra pública, agua potable y empleo.

Una de ellas fue el Lidia María Jesús Collí Noh, quien solicitó al gobernador una máquina de coser, además de Vicente Alonso, un joven emprendedor que necesita herramientas para trabajar en la limpieza de autos.

“Me dedico a lavar carros a domicilio, me turnaron con la SEDE y me atendieron muy bien, me solucionó, me resolvió y me siento a gusto. Ojalá otros jóvenes se acerquen y hablen de sus necesidades”

Vicente Alonso. Joven de Chetumal