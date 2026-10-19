¿Quién es Blanca Merari Tziu Muñoz, alcaldesa de Puerto Morelos?

Blanca Merari Tziu Muñoz es la alcaldesa de Puerto Morelos en Cancún, Quintana Roo para el periodo 2024-2027.

El nombre de Blanca Merari Tziu Muñoz se pone en la mira, al trascender su posible detención en cateo del fraccionamiento de lujo Lagos del Sol en donde vive.

Sin embargo, pese a que no se ha emitido comunicado oficial, medios locales aseguran que Blanca Merari Tziu Muñoz no fue detenida, ya que el cateo en la zona habitacional corresponde a investigaciones relacionadas con el dueño del predio, y no sobre la alcaldesa.

¿Quién es Blanca Merari Tziu Muñoz?

Blanca Merari Tziu Muñoz es una política mexicana que nació el 24 de diciembre de 1985 en la delegación de Leona Vicario, localidad perteneciente al municipio de Puerto Morelos.

Se le conoce a Blanca Merari Tziu Muñoz por ser la alcaldesa de Puerto Morelos en su segundo ciclo, tras la reelección.

Así como Blanca Merari Tziu Muñoz es la primera presidenta municipal nativa de la demarcación.

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¿Qué edad tiene Blanca Merari Tziu Muñoz, alcaldesa de Puerto Morelos?

Blanca Merari Tziu Muñoz, alcaldesa de Puerto Morelos tiene 40 años de edad.

¿Quién es el esposo de Blanca Merari Tziu Muñoz?

Blanca Merari Tziu Muñoz estuvo casada con Ignacio Sánchez Cordero quien fue secretario de Desarrollo Social de Puerto Morelos, y asesinado el 24 de febrero de 2021, mientras se perfilaba como candidato a la presidencia municipal.

¿Qué signo zodiacal es Blanca Merari Tziu Muñoz, alcaldesa de Puerto Morelos?

Capricornio es el signo zodiacal al que pertenece Blanca Merari Tziu Muñoz, alcaldesa de Puerto Morelos.

¿Cuántos hijos tiene Blanca Merari Tziu Muñoz?

Blanca Merari Tziu Muñoz tiene 2 hijas, fruto del matrimonio con Ignacio Sánchez Cordero, de nombres Joyce y Gema.

¿Qué estudió Blanca Merari Tziu Muñoz, alcaldesa de Puerto Morelos?

De acuerdo con información oficial de Puerto Morelos, Blanca Merari Tziu Muñoz cursó la carrera Técnica en Turismo en el CECyTE de la delegación Leona Vicario.

¿En qué ha trabajado Blanca Merari Tziu Muñoz?

Se conoce que antes de la política Blanca Merari Tziu Muñoz tuvo varios emprendimientos, en la papelería y en el negocio de servicios para eventos.

De 2021 a 2024, Blanca Merari Tziu Muñoz tuvo su primer ciclo como alcaldesa municipal, mientras que de 2024 a 2027 fue reelegida para Puerto Morelos.