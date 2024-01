El empresario Ricardo Salinas Pliego salió en defensa del revendedor de Rosca de Reyes de Costco que en días recientes se volvió viral y criticó a “la gente huevona” por el fracaso que el hombre tuvo para vender los panes.

Por medio de su cuenta de la plataforma X, Ricardo Salinas Pliego mostró su respaldo al revendedor de Costco luego de que éste reveló que no pudo vender todas sus roscas de reyes por las criticas que recibió en redes sociales.

El dueño de TV Azteca le dedicó un mensaje de ánimo al hombre y de paso criticó a quienes le hicieron comentarios negativos por comprar a mayoreo en una tienda de mayoreo, a quienes calificó de “gente huevona” que nunca quiere que a otros les vaya bien.

“Ánimo... así es el camino al éxito, la gente huevona nunca va a querer que a otros les vaya bien, te van a acusar de lo que sea, en este caso, de comprar a mayoreo en una tienda de mayoreo (wholesale)”, expresó el empresario mexicano.

A raíz de la polémica con el revendedor de Rosca de Reyes de Costco, Ricardo Salinas Pliego hizo una reflexión sobre los “haters” y su manera de pensar.

En este sentido, el empresario destacó que los “haters” no quieren vivir mejor ni estar mejor, pues eso “significaría ponerse a trabajar”, sino que buscan que las otras personas estén peor que ellos y “con eso son felices”.

“En realidad esa gente que tira hate NO quiere vivir mejor, eso significaría ponerse a trabajar, no entienden que ningún producto se vende solo y que hay que salir a vender. Como ya lo dije arriba, los nuevos jodidos no quieren estar mejor, quieren que TÚ estes peor que ellos y con eso son felices”

Salinas Pliego compartió un video en el que el revendedor de Roscas de Reyes expresa su decepción y tristeza al no poder vender todas las roscas de Costco cuando un año antes para el 5 de enero ya había vendido todo.

Ayer 6 de enero, el revendedor de Roscas de Reyes de Costco publicó un video en el que se dijo preocupado por todavía no haber podido todos sus panes cuando un año antes para el 5 de enero ya había vendido todo.

El revendedor atribuyó sus malas ventas al “hate” que le “tiraron” en redes sociales, puesto que debido a ello mucha gente no le quiso comprar.

En el video, el hombre aseguró que perdería dinero este año, aunque refirió que “no pasa nada, así es la vida”, pues en otra cosa se tiene que recuperar.

“La neta si me agüita, porque mucha gente ha tirado hate y ha hecho que mucha gente ya no quiera comprar. Todavía nos quedan muchas (roscas). Vamos a perder dinero. Pero ni modo... no pasas nada, así es la vida, a veces te va mal, pero en algo se tiene que recuperar. A lo mejor me va mal en esto, pero gano en otra cosa”

Revendedor de Roscas de Reyes de Costco