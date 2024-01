Un revendedor de la Rosca de Reyes de Costco sufrió una pesada broma que lo hizo explotar en vivo durante una llamada telefónica, la cual quedó registrada en video por un usuario de TikTok.

En mayo de 2023, ante los casos de revendedores de pasteles, Costco limitó la venta de estos productos a cinco unidades por persona y dos en el caso del chocoflan, uno de los más solicitados.

La tienda no dio una explicación respecto a la medida de restricción. Sin embargo, desde entonces se registran largas filas de revendedores en Costco para poder adquirir este tipo de productos.

La venta de la Rosca de Reyes de Costco generó grandes filas de revendedores en la tienda en los primeros días de enero de 2024, como registró en video un usuario de TikTok.

Un revendedor de la Rosca de Reyes de Costco cayó en una pesada broma que le plantó otro supuesto revendedor, quien grabó en video la conversación y la compartió en su cuenta de TikTok.

El usuario de la red social contactó al revendedor para cotizar el precio de 20 Roscas de Reyes, hecho que el revendedor vio como una oportunidad, pues ofertó cada pieza en 850 pesos.

“Pero si en Costco las venden a 300″, le dijo el usuario de que hizo la broma, quien de todas manera aceptó el trato del revendedor, ya que él también volvería a vender las Roscas de Reyes.

Esta afirmación detonó el enojo del revendedor, quien lanzó:

“Yo estoy facilitando todo, de que en vez de que tú te vayas a formar a las 4 de la mañana a hacer la pinche fila, pues no me parece que vayas a burlarte de este esfuerzo que hacemos”

El usuario de TikTok que hizo la broma le explicó al revendedor de Costco que le compraría los 20 pasteles por el precio que mencionó, es decir, 850 pesos por cada unidad de Rosca de Reyes.

Sin embargo, al revendedor no le pareció justo el trato, por lo que el protagonista de la broma le dijo que podían repartir entre ambos las ganancias de los productos que planearía vender.

Entonces el usuario de TikTok le pidió al revendedor pluma y papel para escribir algunos datos, a fin de llegar a un acuerdo sobre la venta:

Esto último acabó de encender los ánimos del revendedor, quien respondió:

“¿Ledezma Mada? No, mi amigo, si vas a estar jugando así de bromas a lo pendejo, la neta no hagas perder el tiempo a la gente. Con todo el respeto del mundo para tu madrecita, vas y chingas a tu madre, no me estés haciendo perder el tiempo con esas pendejadas, ¿o qué? ¿eres payaso? ¿te pagan por decir estas mamadas?”

Revendedor