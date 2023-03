Jesús Madueña Molina se encuentra a sí mismo en la antesala de ser el rector que pase a la historia como el democratizador de la UAS o de ser sólo uno más de los esbirros de Cuén…

El juego de dominó me parece perfecto para hacer analogía del tema. Cuatro jugadores, todas las fichas fuera. Legislativo y Ejecutivo de frente, hacen equipo. UAS y PAS, lo propio. Se hacen señas, envían guiños y van acomodando las fichas. Va a ganar quien sepa seguir mejor el juego, contar las fichas, adivinar el juego y colocar las piezas correctas en el momento correcto. A veces, ‘acostarse’, dicen en el argot del dominó cuando se refieren a colocar una ‘mula’, puede ser muy pronto. Jugar al cierre, no siempre es conveniente si hay ‘mucha tinta’ fuera. En una partida de dominó, cuando se juega en pares, jugar al revés es mortal. No saber leer la mano de la partida, simplemente lleva a la derrota.

Dicho lo anterior. La mano la lleva el Congreso del Estado. La ficha de acompañamiento la pone el Gobernador. Cuén y Madueña no saben ni por donde tirar, su problema me parece, es que creen saber jugar y creen tener las fichas adecuadas. Están jugando al revés. Están tirando por tirar, y juegan al cierre. Se juegan su resto con una mala estrategia.

En mi opinión, el cacicazgo construido por Héctor Melesio Cuén al interior de la Universidad, le ha aburguesado. El todopoderoso del feudo universitario, ya olvidó muchas reglas de la guerra de guerrillas de la grilla política de antaño. La salida a las calles de la comunidad universitaria es por órdenes de Héctor Melesio Cuén que el rector Jesús Madueña simplemente ha acatado y bajado a la base.

¿Por qué me parece una mala jugada salir a las calles? Porque antes en la UAS convocaban a una marcha y en menos de 24 horas ya estaban listos. Ahora convocan con una semana de antelación, para planear el acarreo correctamente. Síntoma de que no las traen consigo al interior de Casa Rosalina. Necesitan tiempo para operar correctamente una jugada así de importante.

La UNAM no se ha quejado de la reforma a la ley y esto nos da un termómetro adecuado sobre quién miente y quien no. Creo que subestiman a la comunidad universitaria. Hoy saben que la UAS le sirve al PAS. Saben que Cuén es quien manda. La comunidad completa conoce que el rector solo atiende los intereses del maestro Cuén.

Me parece que, con tantos años controlando la universidad y sus recursos, debe haber cabos sueltos en el tema administrativo. Ni Cuén, ni Madueña, ni los ex rectores pueden estar limpios. Tampoco los subalternos. El tema financiero es muy delicado. El Congreso y la ASE así pescaron a Estrada Ferreiro y al Químico Benítez. Ese camino ya está andado, no me parece descabellado pensar en una situación similar para Cuén y sus huestes.

Héctor Melesio Cuén y Jesús Madueña (Especial)

Ahora bien, no se aprecia desde el centro el mismo respaldo que presumía por parte del titular de SEGOB. Adán Augusto ha relevado a Cuén como coordinador de su movimiento en Sinaloa. Un mensaje clarísimo de que no le protege ni le encubre.

En definitiva, no me parece que el líder moral del PAS ni Madueña, hayan medido correctamente las consecuencias de sus jugadas.

Algo que no debe ser negociable para nadie, es que la UAS debe abrirle paso a la democracia y deshacerse el yugo político de Cuén y del PAS. La sociedad sinaloense, merece de regreso a la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Vanessa Félix | Twitter: @vanessafelixmx