Fechas previas al Día Internacional de la Mujer, Fernanda Sánchez es el ejemplo desafortunado de que la violencia contra las mujeres se sigue presentando en México en una de las expresiones más fuertes: los ataques con ácido.

En espera del 8M y expresiones como la marcha feminista del 8 de marzo, Fernanda Sánchez, quien se ha dedicado a su negocio de fresas con crema en Tijuana, Baja California, quiere denunciar a nivel nacional la violencia que sufrió esta semana.

Recientemente se han aprobado reformas que han endurecido las penas con hasta 22 años de cárcel para quienes realicen un ataque con ácido, pero al parecer no han sido freno para quienes han decidido violentar con marcas de por vida a mujeres.

Fernanda Sánchez, víctima de ataque con ácido (Captura de video )

¿Quién es Fernanda Sánchez?

Fernanda Sánchez es una mujer que vive en Tijuana, Baja California, reconocida localmente por ser sueña de Fernandas 99 sEl Sabor Viral un popular negocio de postres, entre ellos fresas con crema, pero esta semana ha sido viral por un hecho negativo: fue víctima de un ataque con ácido.

El ácido con el que fue atacada el lunes 3 de marzo le dejó quemaduras en boca, nariz, oido, ojo derecho y ha perdido la visibilidad, por lo que exige justicia y que su caso se conozca a nivel nacional, a unos días del 8M o Día Internaiconal de la Mujer.

Esta es la segunda ocasión que Fernanda Sánchez ha sido agredida, aunque se desconoce qué tipo de agresión tuvo en enero de este año pues dijo que únicamente llevaba el caso de manera judicial, sin exponerlo públicamente.

¿Qué edad tiene Fernanda Sánchez?

La edad de Fernanda Sánchez se desconoce al momento.

¿Quién es el esposo de Fernanda Sánchez?

Se desconoce si Fernanda Sánchez tiene pareja. Lo que se conoce es que al momento del ataque estaba en su food truck de venta de fresas con crema en compañía de su hija menor y sus colaboradores.

¿Qué signo zodiacal es Fernanda Sánchez?

Ese dato se desconoce al momento.

¿Cuántos hijos tiene Fernanda Sánchez?

Fernanda Sánchez tiene una hija de cinco años y la decisión de hacer público su caso en redes sociales es por temor a que a ella le pueda pasar algo, ya que es la segunda vez que es objeto de una agresión.

¿Qué estudió Fernanda Sánchez?

Al momento se desconoce ese dato.

¿En qué ha trabajado Fernanda Sánchez?

Fernanda Sánchez es dueña del popular negocio de fresas con crema llamado , que ya cuenta con dos sucursales, una de ellas sería un kiosko en un mercadito gastronómico y otra un food truck.

La empresaria dijo que es una persona trabajadora y señaló que no es una delincuente ni una asesina. Sus dichos fueron publicados en video como una forma de aclarar que no es una persona conflictiva. No proporcionó más información de el primer ataque.

La mujer fue atacada cuando otra joven, quien ya se había presentado al negocio, le preguntó por una vacante en su negocio de fresas con crema, misma que le detallo pero en ese momento abrió un frasco para tirarle en la cara el ácido.

Fernanda Sánchez, víctima de ataque con ácido (IG: fernanda.s999)

¿Quién es Fernanda Sánchez? Agresora podría pasar hasta 22 años de cárcel

La más reciente reforma que se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) fue la de octubre de 2022 para incrementar los castigos a responsables de ataques con ácido o cualquier otra sustancia corrosiva hasta 22 años de cárcel, la cual debería ser aplicada en el caso de Fernanda Sánchez contra sus agresora.

La reforma que busca eliminar la violencia física contra las mujeres especifica que son sustancias como:

Ácido

Corrosivas

Cáustica

Irritate

Tóxica

Inflamable

Cualquier otra que provqoue lesiones internas o externas

La motivación para castigar los ataques con ácido o cualquier otra sustancia corrosiva es porque buscan marcar de manera permanente a las personas con efectos en su rostro u otras partes del cuerpo.

Lo que indica el reformado artículo 297 Bis del Código Penal Federal es que se establecen de siete a 13 años de prisión… y que la pena aumenta en dos terceras partes cuando exista alguna relación de parentesco, afectiva, laboral o de confianza entre el agresor y la víctima.

Ley Malena contra los ataques con ácido

Colectivas feministas y activistas impulsan la Ley Malena, que lleva el nombre por María Elena Ríos, la saxofonista atacada con ácido en Oaxaca en 2019.

La Ley Malena busca subir las penas contra estas agresiones hasta 30 años y contemplar castigos considerándooslos daños en órganos sexuales, deformaciones en el rostro, entre otras consideraciones.

Esta ley promueve la creación de un registro de víctimas de ataques con ácido ya que no existe en el país. Recientemente el Congreso de la CDMX ha aprobado al Ley Malena.