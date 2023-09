¿Qué pasa en la Clínica T1 del IMSS en Yucatán? En redes sociales acusan con video que los pacientes del hospital duermen en el suelo por falta de camas, razón por la que fue cuestionado el sistema de salud en México.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó el 26 de septiembre que el programa IMSS-Bienestar a cargo de Zoé Robledo iniciará operaciones a partir de marzo de 2024 con más de 10 mil unidades médicas.

En ese sentido, reiteró sus declaraciones en el sentido de que el sistema de salud en México sería mejor que el de Dinamarca, gracias al programa IMSS-Bienestar:

“Va a ser un servicio de primera, aunque los conservadores se burlen y vean que no va a ser como el de Dinamarca. No, no va a ser como el de Dinamarca porque el de Dinamarca atiende a menos población, porque tiene menos habitantes Dinamarca”.

AMLO