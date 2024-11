Hoy 5 de noviembre 2024, en el día 57 de violencia en Culiacán, Sinaloa, la mamá de Jesús Tomás Félix, hombre reportado como desaparecido, se mantiene en huelga de hambre.

Los amigos y familiares de Jesús Tomás Félix se congregaron en la avenida Álvaro Obregón y Ángel Flores, donde protagonizaron un bloqueo para exigir la localización del joven, del que no se sabe nada desde hace 6 días.

En un intento desesperado por localizarlo, su madre, Lidia Félix, inició una huelga de hambre desde ayer lunes 4 de noviembre y exige que el gobernador Rubén Rocha Moya presente avances en la investigación.

Tras la desaparición de Jesús Tomás Félix, su madre denuncia que no ha recibido información por parte del Gobierno de Sinaloa que encabeza Rubén Rocha.

“No he recibido respuesta, el gobernador no sé a comunicado ni ha mandado a nadie de su gabinete para con nosotros a brindarnos atención. Me siento fuerte pero estoy desgastada, anímicamente he tenido dos colapsos”

Madre de Jesús Tomás Félix