Puebla cuenta con un contrato abierto por 2 mil mdp para abastecimiento de medicamentos

México.- El gobernador del estado de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, informó que su administración tiene un contrato abierto para suministro de medicamentos por un monto de dos millones de pesos.

Entre los medicamentos destacan los oncológicos, es decir, para atender a pacientes con cáncer, por lo que afirmó que el abasto está garantizado.

Miguel Barbosa destaca que no se puede dejar sin tratamiento a niños con cáncer

Miguel Barbosa afirmó que no hay falta de abastecimiento de medicamentos, no obstante señaló que se está enviando dinero de otras áreas para cubrir este tipo de asuntos porque no se puede permitir que las niñas y los niños con cáncer tengan afectaciones en sus tratamientos.

“Estamos enviando dinero de otras ramas a este tipo de asuntos porque no podemos permitir que las niñas y los niños tengan mayor afectación cuando no hay medicamentos” Miguel Barbosa. Gobernador Puebla

Ante la situación que dijo era previsible, el gobierno de Puebla determinó surtirse de las medicinas mediante un contrato abierto.

Hay 95% de abastecimiento en Puebla en medicamentos oncológicos

José Antonio Martínez García, secretario de Salud de Puebla reportó un abastecimiento del 95 por ciento en medicamentos para atender a las personas que padecen cáncer.

Detalló que el cinco por ciento restante corresponde a los medicamentos que están escaseando a nivel mundial.

También apuntó que ante el retraso federal en las compras consolidadas los servicios de salud de Puebla hicieron sus respectivas adquisiciones para atender a los niños que lo requieren.