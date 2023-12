El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, afirmó que será en marzo del 2024 cuando se discuta la reforma de la jornada laboral de 40 horas semanales.

Agregó que tras diversas reuniones con empresarios, trabajadores y las fracciones parlamentarias , se acordó construir, por unanimidad, una reserva al dictamen en la materia.

El cual cuente con el respaldo de todos los grupos, para que sea votada por unanimidad y por consenso.

Jornada laboral sí se reducirá a 40 horas pero en 2024: Ignacio Mier

Ignacio Mier señaló que “los trabajadores pueden estar tranquilos que habrá reducción de la jornada laboral el próximo año”.

Y recordó que pese a las reuniones, la reserva no tenía consenso y al no haber consenso, la votación no iba a alcanzar la mayoría calificada.

Por lo que “de nada sirve tener un dictamen que se queme y no garantice el anhelo de todos los trabajadores”.

“Quedó establecido en el acuerdo que sea en el mes de marzo; y que no se trataba de una coyuntura electoral en la que pusiéramos en riesgo un derecho humano que es el derecho al descanso”. Ignacio Mier, diputado de Morena

Ignacio Mier resaltó que “es de suma importancia escuchar a los empresarios y trabajadores, y a todas las voces” para determinar la progresividad del escalonamiento y la segmentación de reducción de jornada laboral.

Jornada laboral de 40 horas forma parte de una lucha histórica de más de 100 años de los trabajadores: Ignacio Mier

También, Ignacio Mier declaró que la jornada laboral de 40 horas forma parte de la agenda para mejorar las condiciones de los trabajadores en México en una lucha histórica de más de 100 años.

Por ello se ha venido haciendo con el incremento en más del 100% al salario mínimo , la desaparición del outsourcing y la reforma a las Afores.

Añadió que el propósito de la Cuarta Transformación es seguir mejorando las condiciones de vida.