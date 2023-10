Ignacio Mier, diputado de Morena, reitera el reto que lanzó a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y pide que dejen de manipular a los trabajadores del Poder Judicial.

De acuerdo con el también líder parlamentario de la plantilla guinda, es importante que el tema de los fideicomisos por desaparecer sea tratado con veracidad.

Por tanto, reiteró su reto a los ministros de la SCJN con la intención de que ellos se atrevan a detallar información sobre su operación y financiamiento reales .

“Que den cara al pueblo para saber quién está mintiendo” expresó Ignacio Mier solicitando una aclaración informativa que pueda cesar con la presunta manipulación a trabajadores del Poder Judicial.

Luego de que se desatara un conflicto por inconformidad de la SCJN ante la posible desaparición de 13 de 14 fideicomisos, Ignacio Mier lanzó un reto al organismo, cual reiteró ante la negativa del inicial.

Este consiste en que los ministros de la SCJN se atrevan a debatir y explicar los verdaderos efectos de la iniciativa en cuestión , así como detalles precisos de cómo operan y se financian sus recursos.

El diputado Ignacio Mier asegura que la SCJN se ha ocupado de malversar la información de los fideicomisos, pues parte de ellos se obtienen incluso con sacrificios montearios que ponen en desventaja a los trabajadores.

No obstante, los ministros a quienes retó el diputado de Morena, no aclaran tales movimientos con los afectados con la intención de mantener los recursos a su favor y sin ninguna réplica .

Desde la perspectiva de Ignacio Mier, los ministros de SCJN se han encargado de manipular a gran parte de los trabajadores del Poder Judicial.

Por ende, solicitó al organismo que se detenga de efectuar esta práctica en razón de que muchos se han acercado al diputado confesando amenazas de despido o no renovación de sus contratos .

De no cumplir con esta petición, indicó Ignacio Mier, expondrá información relacionada con los sueldos de los ministros de SCJN con la intención de evidenciar la realidad.

“Yo los vuelvo a retar, que me lo digan, que no me manden amenazas y que no utilicen a los trabajadores, estamos hablándole de frente al pueblo de México con la verdad”.

Ignacio Mier