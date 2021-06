Elección Puebla 2021: Claudia Rivera inicia campaña contra la violencia de género

México.- La candidata de Morena a la alcaldía de la ciudad de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, inició una campaña llamada ‘Sé tú misma’ como parte de la lucha contra la violencia de género.

Y es que la candidata fue víctima de ataques de género por su apariencia física, su forma de vestir y la forma de peinarse, ello en el marco de las campañas rumbo a la elección del próximo domingo 6 de junio.

Ataques contra Claudia Rivera también vienen desde dentro

La alcaldesa con licencia, quien busca la reelección, ha enfrentado a sus rivales políticos pero también voces desde dentro de su partido incluidos hombres y mujeres.

Claudia Rivera prefiere la comodidad como muchas mexicanas

Claudia Rivera Vivanco se reconoce como una mujer que tiene unos “kilos de más”, que no usa maquillaje en exceso y prefiere vestir de manera cómoda como la mayoría de las mujeres mexicanas.

En el marco de las campañas los ataques contra la candidata de Morena han sido no sólo de género, sino racistas y se han incrementado con el paso de las semanas, no obstante, ella señala que su prioridad es mostrarse como una mujer preparada y con carrera política pues no está en una pasarela de modelaje.

En México el 85% de la población es descendiente de indígenas y parte de sus agresores en redes sociales tienen esas características, no obstante, algunas de esas agresiones se han dado en el anonimato y la distancia que permiten las redes sociales.

“#Sé tú misma. Que los ataques hacia mi persona sirvan para visibilizar aquello que no es correcto en el ámbito legal ni en el social” Claudia Rivera. Candidata

Claudia Rivera subió un video a sus redes sociales en el que se parece más a una mujer que vive el día a día y en el que promociona ser como cada mujer quiera.