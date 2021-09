Detienen al alcalde de Quecholac, Puebla, hermano del “Toñín”

México.- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla detuvo al alcalde del municipio de Quecholac, José Alejandro Martínez Fuentes.

José Alejandro Martínez Fuentes es hermano de Antonio Valente Martínez Fuentes, “el Toñín”, señalado por el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, como un líder huachicolero.

La detención se dio a conocer primero por un video del “Toñín”, posteriormente la Fiscalía de Puebla confirmó la detención.

A través de un video en redes sociales Antonio Valente Martínez Fuentes, “el Toñín”, informó que fue detenido su hermano José Alejandro Martínez Fuentes, alcalde del municipio de Quecholac.

Según “el Toñín” la detención del alcalde fue porque el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, mantiene una persecución contra él y su familia porque lo acusa de ser un líder huachicolero.

“El Toñín” asegura que es “persecución política” porque el solo es un agricultor.

“Por favor, señor gobernador Barbosa, no somos tus enemigos. Una cosa es que no estamos de acuerdo contigo, solo déjanos trabajar en el campo que es lo que hacemos, queremos que ya no haya persecuciones en Puebla”.

