Caso del niño Tadeo fue “cerrado” por indiferencia de la sociedad: Saskia Niño de Rivera

El gobierno de Puebla cerró el caso del niño Tadeo tras asegurar que ya se habían resulto todas las incógnitas; sin embargo, Saskia Niño de Rivera aseguró que fue “cerrado” por la indiferencia de la sociedad.

En entrevista para Así las cosas, la directora y cofundadora de Reinserta comentó que hace unos días, Miguel Barbosa le dio carpetazo al caso de Tadeo

“Hace unos días el gobernador de Puebla salió a decir que le daban carpetazo ya a este caso…hay que ser reales, los políticos le dan carpetazo porque la sociedad es indiferente. Si la sociedad exigiera un poco más, los políticos no tendrían de otra que darle un poco más de atención a los temas” Saskia Niño de Rivera

Además, lamentó que en México la seguridad se ha politizado y aseveró que esto ha llevado a la ausencia y la inexistencia de un Estado de Derecho.

Familia de niño Tadeo merecen saber qué se hizo con el cuerpo

Saskia Niño de Rivera aseguró que los papás del niño Tadeo merecen saber qué fue lo que se hizo con el cuerpo de su hijo desde que fue exhumado y hasta el momento en que se los entregaron.

Además, aseveró que aún quedan muchas cosas por descubrir y el gobierno de Puebla debe resolver esas incógnitas.

Hasta el momento no se sabe quién ingresó al bebé al penal, para qué lo metieron y qué hicieron con su cuerpo dentro del centro penitenciario.

“Creo que la familia merece saber qué fue exactamente lo que pasó”

Asimismo, aseguró que se tienen que desarrollar métodos para que casos como el de Tadeo no se vuelvan a repetir e instó a los políticos a no hacer a un lado “lo que no se ve bonito” para que se pueda llegar a una solución.

“Hacer entender a nuestros políticos que si sólo buscan la fama política, los votos, y hacen a un lado lo que no se ve bonito de una manera pronta, no vamos a solucionar el problema”

Gobierno de Puebla puso a oficiales de tránsito a custodiar penal de San Miguel: Saskia Niño de Rivera

Saskia Niño de Rivera compartió que cuando el gobierno de Puebla hizo las detenciones de los custodios del penal de San Miguel por el caso del niño Tadeo, dejó sin protección el reclusorio.

Al hacer las detenciones al mismo tiempo, decidió colocar a oficiales de tránsito para realizar la custodia del Centro de Reinversión Social (Cereso) de Puebla.

“¿Cómo un penal con autogobierno va a ser controlado por personal que nunca en su vida ni siquiera ha tomado medio curso para este tipo de cosas?”

Asimismo, aclaró que “no se trata de venganza” pues todos los custodios y personal administrativos fueron detenidos antes de que se cumpliera con la investigación respectiva.

Niño de Rivera comentó que se detuvo a custodios que no estuvieron “ni remotamente cerca” del lugar de los hechos o que no tuvieron nada que ver y aseveró que no se trata de meter a gente inocente a la cárcel.

Caso de niño Tadeo no es un caso aislado, asegura Saskia Niño de Ravera

Por otra parte, Saskia Niño de Rivera dijo que hace falta comprender que el caso de niño Tadeo no es un caso aislado.

Asimismo, recordó que existe una red criminal que se dedica a saquear cuerpos y que opera como una práctica cotidiana que se da en México de tal forma que ni siquiera hubo una denuncia por el robo del cuerpo de Tadeo.

“Si hubiera sido algo que no pasa con cotidianidad, el guardia del panteón hubiera la denuncia de: oigan, se robaron un bebé de este panteón”

Además, aclaró que las cárceles del país viven en el autogobierno y el “cogobierno” no es la mejor solución, aseveró Niño de Rivera.

Saskia Niño de Rivera recordó que en el penal de Piedras Negras había fosas clandestinas donde ingresaron a personas que ni siquiera estaban privadas de su libertad.

En Topo Chico se tuvo que ingresar con perros para localizar cadáveres porque se sabía que había sacrificios humanos y que mentían a personas del exterior para esto.

“Esto no es algo nuevo. Conmovió porque se trató de un bebé pero hay que entender”

El 14 de enero el cuerpo de un bebé de 3 meses fue encontrado en la basura del penal de San Miguel en Puebla por uno de los reclusos.

El 22 de enero el niño fue identificado como Tadeo, un bebé que fue inhumado por su familia luego de morir por complicaciones de salud en la Ciudad de México (CDMX) y que fue exhumado de un panteón de Iztapalapa.