Luego de que Paola Andrea Bañuelos Flores, víctima de feminicidio en Mexico, Baja California, fue encontrada sin vida, su novio reveló un supuesto mensaje con su última conversación.

El mensaje habría sido enviado antes de que Paola Andrea pidiera el servicio de DiDi y subiera al auto en el que fue vista con vida por última vez.

Paola Andrea Bañuelos Flores, de 23 años, fue encontrada sin vida el 11 de julio, 3 días después de su desaparición, por su feminicidio ya fue vinculado a proceso Sergio Daniel Gutiérrez Solórzano, chofer de DiDi.

Cabe señalar que Baja California no está dentro de los 5 estados con más feminicidios de México, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Sergio Constante, novio de Paola Andrea Bañuelos Flores, compartió la captura de pantalla de la supuesta última conversación que sostuvo con la joven de 23 años antes de pedir un DiDi.

La captura fue acompañada con un mensaje dedicado a Paola Andrea, donde se lamenta por no haber ido por ella cuando le preguntó “¿vas a pasar por mí?” y resaltó que siempre la va a querer y recordar.

En la conversación se ve como su novio le pregunta alrededor después de medianoche si ya se fue del lugar donde se encontraba, a lo que Paola Andrea respondió que no.

Luego, Sergio le pregunta la hora a la que piensa regresar a casa a lo que la joven le preguntó si pasaría por ella.

“Por que chingados no fui por ti????? Por qué??? Me duele todo esto que te pasó, sé que no merecías nada de esto…Te quiero y te amo un chingo, me harás un chingo de falta aquí a día de hoy”

Sergio Constante, novio de Paola Andrea Bañuelos Flores