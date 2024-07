Sergio Daniel Gutiérrez Solórzano, quien es el chofer de DiDi en Mexicali que fue vinculado al feminicidio de Paola Andrea Bañuelos, es seguidor de El Temach.

Y es que el principal sospechoso del feminicidio de la joven de 23 años en Mexicali, Baja California, ha simpatizado con lo dicho por el polémico influencer reconocido por su misoginia.

¿Qué es lo que ha dicho El Temach y porqué se relaciona su nombre con Sergio Daniel Gutiérrez Solórzano, vinculado al feminicidio de Paola Bañuelos? Te explicamos.

El caso del feminicidio de Paola Andrea Bañuelos continúa indignando a México y esta vez, el nombre de El Temach ha sido involucrado.

Esto porque la usuaria de la red social X, La Marla Sabrina, compartió un hilo respecto al conductor de DiDi en Mexicali que se entregó a las autoridades “por miedo” a las amenazas que ha recibido.

En este hilo, la usuaria expuso que Sergio Daniel Gutiérrez Solórzano es seguidor de El Temach pues, en su perfil de Facebook, este compartió un video que resalta por la crítica que hizo el influencer a las mujeres que salen de antro .

Cabe recordar que la última vez que se vio a Paola Bañuelos con vida fue tras salir del antro “La Consentida” de Mexicali, Baja California, el pasado 7 de julio de 2024.

Fue precisamente Sergio Daniel Gutiérrez Solórzano quien la recogió después de que la joven solicitó el servicio de un chofer de taxi en la aplicación DiDi. Posterior a esto, ella fue encontrada muerta.

Ahora bien, el video de El Temach que compartió Sergio Daniel Gutiérrez Solórzano, el chofer de DiDi vinculado a feminicidio de Paola Bañuelos, critica a las mujeres que salen de antro dice lo siguiente:

Yo eso se los digo mucho en el canal de las morras. Le digo: a los hombres no le atrae verte bien peda en el antro chingándote una botella y bailando con 5 cabrones.

Y las morras sorprendidas me decían “¿O sea que no les encanta vernos salvajes en la historia?”. No.

Yo me enamoré de ver a mi morra justo como dices, en sus historias paseando con su jefa, desarrollándose, estudiando, no saliendo cada fin.

Y entonces dices “no mames, esta morra, con esta morra quiero construir eso”.

El Temach