Tras contagiarse de rabia, un niño de 7 años muere en Oaxaca, de acuerdo con los Servicios de Salud del Estado (SSO). El menor estuvo internado en el Hospital General Doctor Aurelio Valdivieso.

El niño es originario de la localidad de Palo de Lima en Oaxaca. Los SSO también informaron que, pese a los esfuerzos de los especialistas en salud, el menor murió, tras contagiarse de rabia, a las 17:06 horas.

“El paciente fue ingresado a dicha unidad médica al presentar complicaciones a la salud tras sufrir mordedura de un animal silvestre en días pasados”, informaron los SSO.

Por otro lado, no se reportan cambios en la salud de su hermana, una niña de 8 años que también se contagió de rabia y se encuentra bajo sedoanalgesia y ventilación mecánica.

Rabia humana en Oaxaca por mordedura de murciélago (Pixabay)

Declaran muerte cerebral a niña de 8 años con rabia en Oaxaca

La hermana del menor que murió por contagio de rabia en Oaxaca, una niña de 8 años, fue declarada con muerte cerebral. Sin embargo, se informó que continúa con ventilación artificial en el área de cuidados intensivos.

Por otro lado, la tercera hermana de 2 años es asintomática y responde de manera favorable a reflejos externos, además ya comenzó con su esquema de vacunación, por lo que evoluciona favorablemente.

Hugo López-Gatell descarta alerta sanitaria por rabia

Ante los cuatro casos de niños infectados con rabia en Oaxaca, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, descartó la posibilidad de una alerta sanitaria por la enfermedad.

“En este caso no aplica una alerta, es un caso individual, pero no implica una alerta porque no hay una acción que se deba realizar; no se puede eliminar la rabia”, explicó el subsecretario.

Además de los casos de rabia en menores, Hugo López-Gatell reveló el contagio de una mujer de 29 años en Nayarit, quien fue mordida por un gato doméstico.