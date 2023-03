Maria Elena Ríos celebró que se diera marcha atrás a la excarcelación de Juan Antonio Vera Carrizal; sin embargo, aún tiene que luchar contra 10 amparos que ha presentado su defensa.

En entrevista para Así las cosas, la saxofonista y activista sobreviviente a un intento de feminicidio, aclaró además que se encuentra preocupada porque un juez federal esté extendiendo amparos injustificados a su agresor.

María Elena Ríos compartió que tiene que luchar contra 10 amparos más interpuestos por la defensa de Juan Antonio Vera Carrizal, que ha obtenido de un solo juez.

Se trata del juez federal Ponciano Velazco Velazco, quien ha admitido todos los amparos de su agresor, a pesar de que no tienen fundamento, denunció la saxofonista.

Asimismo, aclaró que teme tener que seguir luchando con los magistrados por culpa del juez Ponciano Velazco, que ha admitido amparos que además la revictimizan.

Este 15 de marzo María Elena Ríos se enfrenta a una audiencia de uno de los autores materiales del intento de feminicidio que sufrió, Rubén Charrez.

Ruben busca que se desestime el proceso en su contra, alegando tortura para culpar a Juan Antonio Vera Carrizal.

Sin embargo, de acuerdo al reporte médico, el detenido no fue agredido de ninguna manera, pues en México se protegen los derechos humanos de los delincuentes, incluso “más que el de las víctimas”.

Por otra parte, reconoció el trabajo de los magistrados al momento de resolver los amparos interpuestos por la defensa de Juan Antonio Vera Carrizal.

De acuerdo con María Elena Ríos, el trabajo del magistrado Lázaro León de la Vega ha sido excepcional al explicar a la defensa “tan bonito” por qué el delito que se le imputa sí es feminicidio y no lo puede reclasificar como lesiones porque “no tiene nada de malo sobrevivir”.

María Elena Ríos recordó que el juez Teódulo Pacheco ordenó el cambio de medida cautelar para Juan Antonio Vera Carrizal y pasar de prisión preventiva a arraigo domiciliario en enero pasado.

Asimismo, reiteró las acusaciones en contra del juzgador, quien las silenciaba al sacarlas de las audiencias y modificar lo que ella y su defensora afirmaban como parte del proceso legal.

María Elena recordó que solicitó 2 apelaciones; la primera para evitar que fuera excarcelado, que se resolvió cuando una jueza determinó que no había elementos para garantizar la seguridad de su vigilancia.

Mientras que la segunda apelación fue sobre la resolución, que se resolvió en 4 horas “lo que me hicieron sufrir 6 días en enero”, determinó que al ser un delito grave debe permanecer en arraigo penitenciario.

Asimismo recordó que el juez Teódulo Pacheco, quien ya fue retirado de su caso, la revictimizó al convocar a diversas audiencias que hasta la fecha no se han realizado para luego “juntarlas” todas en un solo mes.

“En enero, donde ya había una estrategia prefabricada desde el mes de octubre cuando me quitan al juez de control y me ponen a otro juez que me empieza a contestar mal, que me manda a requerir cosas innecesarias de nombre Teódulo Pacheco Pacheco, que con tanta alevosía me pone audiencias que no se han llevado a cabo desde el año pasado, que se han reiterado también desde el año pasado y me las amontonan todas. Este mes de marzo así es , 8 audiencias”

Maria Elena Ríos