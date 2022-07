Parece ser que Mariana Rodríguez, primera dama de Nuevo León, aprueba la detención de Octavio ‘Tavo’, esposo de la influencer Andy Benavides.

Fue la mañana de este 6 de julio que Octavio Leal ‘Tavo’, esposo de Andy Benavides, fue detenido en el municipio de San Pedro Garza García, en Nuevo León.

La detención se dio porque Octavio Leal ‘Tavo’ agredió al médico cirujano, Jorge Mario Lozano, quien veía a Andy Benavides para realizarle supuestas cirugías de abdomen.

El esposo de Andy Benavides habría agredido al médico cirujano con un dispositivo de descargas eléctricas, y posteriormente también lo pateó.

No obstante, luego de la agresión, se logró detener a Octavio Leal ‘Tavo’, hijo de Octavio Leal Moncada, quien también fue detenido el 5 de julio por presunto homicidio y vínculos con el crimen organizado.

Andy Benavides y su esposo Octavio Leal/captura de pantalla

A Mariana Rodríguez le gusta la detención de Octavio ‘Tavo’, esposo de Andy Benavides

Luego de esto, la noticia de la detención de Octavio Leal ‘Tavo’, esposo de Andy Benavides comenzó a circular en medios digitales y en redes sociales.

En una publicación de la revista Quién, informando sobre la detención de Octavio ‘Tavo’, Mariana Rodríguez reveló con un “me gusta” que aprobó la detención del esposo de Andy Benavides.

No obstante, Mariana Rodríguez cambió de opinión y prefirió mantenerse alejada del escándalo, por lo que se arrepintió y eliminó su “like”.

A Mariana Rodríguez le gusta la detención de Octavio ‘Tavo’, esposo de Andy Benavides (Vía Instagram)

¿Cuál fue la situación que detonó la “rivalidad” entre Mariana Rodríguez y Andy Benavides?

Cabe recordar que existe una “rivalidad” entre Mariana Rodríguez y Andy Benavides que data desde hace varios años.

De acuerdo con declaraciones de la primera dama de Nuevo León, todo se originó debido a un malentendido, pues ante manifestaciones que hizo Samuel García sobre su mejor amigo Andy Silva, Andy Benavides creyó que hablaban de ella.

Estos comentarios que hizo Samuel García serían unos relacionados a una maleta de golf, que en historias de Instagram el gobernador de Nuevo León dijo que la suya “estaba mejor que la de Andy”.

No obstante, parece que la rivalidad no es recíproca, pues Mariana Rodríguez dijo en entrevista para Esta Noche, que ella no tenía problemas con la influencer, sino que fue Andy Benavides la que se molestó.