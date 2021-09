México. - Geovanella Fararoni, pesista poblana, denunció que fue víctima de acoso sexual por parte de su entrenador cubano Emiliano Elizardo Borrell Patridge, contratado por el Instituto Poblano del Deporte (Inpode).

A través de un video, la pesista Geovanella Fararoni exhibió el acoso sexual que vivió y aseguró que tiene miedo de represalias en su contra.

La pesista Geovanella Fararoni exhibió cómo su entrenador Emiliano Elizardo Borrell Patridge se le insinuó sexualmente a través de un mensaje de voz:

“Sí te he hablado con segundas intenciones (…) si tu deseo es ser campeona puedes tomarte una cerveza, puedes estar conmigo en un motel, podemos tener sexo una o dos veces o tres”

La pesista Geovanella Fararoni narró que su entrenador siempre le hacia comentarios sexuales hacia su físico y en ocasiones le dijo que no le gustaba que entrenara en pans y la prefería en licra.

Incluso la pesista Geovanella Fararoni se cortó su largo cabello por los comentarios e insistencias sexuales que le hacia su entrenador Emiliano Borrell.

“Me corté mi cabello y al otro día me dijo: ya no me gustas porque perdiste tu sensualidad”

Entrenador Emiliano Elizardo Borrell Patridge