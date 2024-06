En días recientes se hizo viral la historia de un trailero que habría viajado con una mujer fantasma en su trayecto de Saltillo a Monterrey.

Y es que mientras manejaba sobre la carretera Saltillo-Monterrey, una cámara al interior de la unidad de carga captó a una supuesta mujer fantasma en el asiento del copiloto.

La imagen de la posible fantasma al lado del trailero ha generado el asombro de los usuarios y todo tipo de reacciones.

Aseguran que trailero viajó con una mujer fantasma en la carretera Saltillo-Monterrey

De acuerdo con los datos del video original, el trailero habría viajado con una mujer fantasma el 31 de marzo pasado a las 03:10 de la madrugada.

En el video viral se ve que la imagen fue sacada de una conversación en WhatsApp, en donde se muestra a la supuesta mujer fantasma del lado del copiloto, con un vestido antiguo y aparentemente inmóvil y con un aterrador gesto en su rostro. Todo ello sin que el conductor se percatara de la presencia del espíritu.

De acuerdo con las versiones que circulan en redes sociales, el viaje que seguía el tráiler en cuestión era monitoreado a distancia por trabajadores de la línea “Transportes Urgentes Monterrey”.

Sin embargo, al percatarse de que el trailero iba acompañado, sus compañeros habrían intentado comunicarse con él para pedirle que bajara a la mujer, ya que no estaba permitido subir a terceras personas , pero no no tuvieron éxito.

De tal manera que el trailero se enteró de lo sucedido hasta que llegó a la base de la línea y sus compañeros le mostraron el video grabado por una cámara de al interior de la unidad.

VIDEO: Trailero viaja a #Monterrey con mujer fantasma a bordo



En redes sociales circula la historia del conductor de un tráiler que presuntamente viajó con el fantasma de una mujer en el asiento del copiloto, sin que se diera cuenta



Acá lo que pasó 👉 https://t.co/u0hQDQiYz1 pic.twitter.com/WcaWV2orKu — Periódico Zócalo (@PeriodicoZocalo) June 24, 2024

¿La mujer fantasma que viajó con el trailero era ‘La Muerta de Saltillo’?

Tras hacerse viral la historia de la mujer fantasma que viajó con el trailero a Monterrey, usuarios recordar la leyenda de ‘La Muerta de Saltillo’, una mujer que se les aparece a los traileros en dicha carretera.

Y es que según la popular leyenda urbana diversos traileros aseguran haber visto a una mujer fantasma en horas de la madrugada en el mismo tramo carretero.

La leyenda señala que ‘La Muerta de Saltillo’ viste ropas color blancas y que pide a los conductores que la acerquen a su casa en un rancho.

Se dice que esta mujer habría sido atropellada en la carretera Saltillo-Monterrey, por lo que nunca llegó a su destino y su alma permanece en la zona.