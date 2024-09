San Nicolás de los Garza, Nuevo León, ha prohibido los shows de Drag Queen por considerarlos una “influencia negativa” que puede “confundir” a los niños y niñas.

La regidora de San Nicolás de los Garza, Claudia Carranza, impulsora de la iniciativa y partidaria de la ultraderecha, aseguró que no se trata de frenar libertades con esta modificación en el reglamento de espectáculos a nivel municipal sino proteger a los niños.

De esta manera, los shows de Drag Queen solo podrán realizarse dirigidos para público adulto pues aseguró que todas las personas artistas de Drag Queen van “ semidenudas ”.

La modificación ya ha generado controversia por ser discriminatoria, criminalizar a los y las artistas Drag Queen y partir del prejuicio.

“Como sociedad tenemos la responsabilidad de proteger a nuestros niños en todos los aspectos de su vida, asegurándonos que crezcan en un ambiente seguro, sano y adecuado para su desarrollo. La modificación… tiene precisamente ese objetivo, cuidar a los niños y niñas de espectáculos que no son apropiados para su edad… están en una etapa de vida en la que absorben todo lo que ven y escuchan a su alrededor. Permitir que tengan acceso a espectáculos donde personas semidesnudas realizan bailes o donde presentan shows denominados Drag Queen y travesti en espacios públicos no solo confundirlos sino exponerlos a contenidos que no están preparados para entender”

Claudia Carranza. Regidora de San Nicolás de los Garza