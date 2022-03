Samuel García y Mariana Rodríguez presentan “Nueva Ruta”, una estrategia para erradicar la pobreza en Nuevo León

Samuel García, gobernador de Nuevo León, y Mariana Rodríguez, titular de la oficina AMAR a Nuevo León, presentaron el programa “Nueva Ruta”, para erradicar la pobreza y la desigualdad en la entidad.

En historias de su cuenta de Instagram, Mariana Rodríguez señaló que el programa Nueva Ruta busca erradicar la pobreza en Nuevo León y dar:

La funcionaria detalló que en Nuevo León hay 1 millón 425 mil personas que viven en pobreza , de las cuales, 123 mil se encuentran en pobreza extrema.

Por lo que destacó la importancia de identificar y trabajar con las personas en condición de pobreza para brindarles una mejor calidad de vida.

“Es bien importante identificarlos y trabajar con ellos para darles mejores oportunidades y calidad de vida”, expresó.

De acuerdo con el gobierno de Nuevo León, el programa Nueva Ruta busca lograr combatir la pobreza en el estado y promover la igualdad, el desarrollo sostenible para los ciudadanos, así como garantizar la dignidad para todos.

El programa se enfoca en cinco aspectos principales:

En tanto, la titular de la Secretaría de Igualdad e Inclusión, Martha Herrera González, señaló que en los últimos dos años se triplicó la marginación en Nuevo León , principalmente debido a la pandemia.

Por su parte, el gobernador Samuel García subrayó que si no se reconoce el problema de la pobreza, no habrá manera de lograr erradicarla.

“Si no lo reconocemos, y asumimos como tal, no habrá manera de lograr la meta de que tuviéramos bandera blanca, hambre cero. Que no solo fuéramos el estado con menor pobreza extrema, porque se vale soñar con ser el estado que no tiene pobreza extrema. Esa es la meta que va a requerir de todos y todas”

Samuel García