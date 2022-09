No es mentira que Samuel García, actual Gobernador de Nuevo León, es uno de los más grandes aficionados de Tigres en México, es por ello que esperaba con ansía el enfrentamiento ante América.

Sin embargo, las cosas no salieron como él esperaba. Tigres cayó derrotado 2 a 1 ante América, lo que rompió el corazón de Samuel García.

En una historia de Instagram que compartió Mariana Rodríguez, esposa de Samuel García, se puede ver al Gobernador de Nuevo León en su cama cubierto con cobijas viendo el partido.

Samuel García viendo el América-Tigres (@marianardzcantu)

Se puede ver que Samuel García está bastante triste, pues en ese momento Tigres iba perdiendo 1 a 0 ante América; sin embargo, a los pocos segundos se levanta lleno de euforia.

Resulta que Tigres logró empatar a América en ese preciso momento, en lo que Samuel García determinó que fue un golazo, lo que le cambió completamente el semblante.

Samuel García viendo el América-Tigres (@marianardzcantu)

Claro, después vino la cubetada de agua fría para Samuel García, cuando América dio la vuelta de la mano de Alejandro Zendejas.

Tigres no ha podido derrotar al América desde que Miguel Herrera asumió la dirección

Lamentablemente para Samuel García, esta no es la primera vez que los Tigres no decepcionan ante América, de hecho desde 2021 no han podido derrotar a las águilas en ningún encuentro.

Desde que Miguel Herrera asumió el mando de Tigres, el equipo de Nuevo León no le ha sacado una victoria al América; algo que no tiene muy contentos a los aficionados.

Basta decir que el propio Samuel García ha llegado a promocionar los partidos de Tigres y América cuando han sido en el “Volcán”; sin embargo, los resultados no han sido los esperados.

Alejandro Zendejas (Juan Luis Diaz / Juan Luis Diaz)

Obviamente los aficionados de Tigres no están muy contentos con esto, pues una derrota ante América siempre pesa para cualquier equipo; todo un año sin victoria ya es inaceptable.

Algo curioso, más allá de Tigres, es que Migue Herrera no le ha podido ganar al América en más de 10 años, siendo su última victoria en 2011 cuando dirigía al Atlante.

A pesar de esto, Samuel García y el resto de la afición de Tigres tendrán que aguantar al director técnico más tiempo, pues de momento no hay planes para sustituir a Miguel Herrera.

Con información de Instagram.