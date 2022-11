Samuel García, el gobernador del estado de Nuevo León, ya se la sentenció a Adrián de la Garza, ya que dijo que no lo va dejar que asuma el cargo de fiscal de la entidad.

Al pronunciarse sobre el proceso de selección del siguiente fiscal de Nuevo León, Samuel García se dijo respetuoso, pero advirtió que no dejará que Adrián de la Garza sea electo.

Así se la sentenció Samuel García a Adrián de la Garza al recordar que durante el proceso de elección a gobernador donde fue su rival, el priísta arremetió contra su familia.

En un mensaje directo para los diputados del PRI, Samuel García recriminó que se haya permitido el registro de Adrián de la Garza como candidato a fiscal de Nuevo León.

Al respecto, Samuel García dijo que “por simple lógica” no se debió permitir que se presentara su “rival” como aspirante y advirtió que no va a admitir que asuma el cargo.

En su crítica, el gobernador recordó que durante la campaña, Adrián de la Garza no solo dirigió ataques contra él, sino que se “metió” con su familia y la familia Colosio.

Por dicha razón, Samuel García se la sentenció a Adrián de la Garza al indicar que no admitirá trabajar junto al excandidato del PRI al gobierno del estado de Nuevo León.

“¿Cómo me van a poner a mi rival? Que se metió con mi familia, la de Colosio, los videos, los hackeos (...) y que me diga el Congreso: ‘Compadre, pues te toca jalar con él’, pues no, señores, no lo admito”

Samuel García