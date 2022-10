Adrián de la Garza, ex alcalde de Monterrey y ex procurador de Nuevo León, se registró como aspitante a fiscal general de la entidad, lo que ¿debería poner a temblar a Samuel García?

De acuerdo con información de Milenio, el ex procurador general de Justicia, Adrián de la Garza, se registró este viernes 28 de octubre como aspirante para presidir la Fiscalía de Nuevo León.

El ex alcalde había acudido cerca del mediodía, a la Oficialía de Partes del Congreso de Nuevo León para entregar los papeles necesarios para su registro, a excepción de la carta de no antecedentes penales que no se le expidió.

¿Samuel García debe preocuparse? Adrián de la Garza asegura que no hay fricciones entre ambos

Por otra parte, Adrián de la Garza aseguró que no tiene ningún problema con el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y señaló que los únicos que no lo querrían como fiscal general sería la delincuencia.

Esto luego de que el gobierno de Nuevo León, le negara la carta de no antecedentes penales, requisito para postularse como aspirante a fiscal general de Justicia.

Sin embargo, Adrián de la Garza apuntó que no hay diferencias entre ambos y al contrario, está dispuesto a trabajar en conjunto con el gobierno estatal en pro de la seguridad.

“Los únicos que no quisieran que me registrara seguramente será la delincuencia organizada. Yo no tengo ningún problema con el gobernador, si se refiere al Ejecutivo, les digo que venimos a trabajar de forma coordinada y proactiva”. Adrián de la Garza

En ese sentido, Adrián de la Garza dijo que ha tenido una buena comunicación con Samuel García basada en el respeto, así como que hay disposición en ambos para trabajar de manera conjunta.

Adrián de la Garza y Samuel García (Gabriela Pérez Montiel / Cuartoscuro)

Adrián de la Garza asegura que es el candidato ideal para Fiscal de Nuevo León

En cuanto a su candidatura como fiscal general de Nuevo León, el ex procurador indicó que es hora de darle seriedad al cargo, ya que el estado lo necesita.

Cabe recordar que el cargo de fiscal general quedó vacante luego de que Gustavo Adolfo Guerrero renunciara como fiscal el pasado 5 de octubre para jubilarse, y dejó el caso de Debanhi Escobar impune.

De forma que lo que Adrián de la Garza propone al frente de la Fiscalía de Nuevo León, es el trabajo coordinado y proactivo con el gobierno estatal, mediante tareas de seguridad de los municipios.

Así como también con la Fiscalía, el Ejército, la Secretaría de Marina y demás instituciones federales para evitar que Nuevo León decaiga en materia de seguridad.

Finalmente, Adrián de la Garza aseguró que cuenta con los requisitos para obtener el cargo de fiscal general, ya que cuenta con la experiencia como procurador de justicia y alcalde, lo que le da capacidad técnica.

“Cumplo con los requisitos, como lo comento y ahí cuento con al menos 50 o 60 cartas de diferentes institutos privados y también de organismos civiles, avalan mi persona porque en el transcurso de mi vida como servidor público he trabajado con estos diferentes organismos como procurador de justicia e inclusive mi paso por la alcaldía. Tengo no nada más los requisitos, además tengo la capacidad de técnica porque mi vida profesional la inicié y la consolide dentro de esa institución”. Adrián de la Garza