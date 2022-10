Adrián de la Garza, quien busca ser fiscal de Nuevo León, podría tenerla difícil, ya que hay más de 25 apuntados para el cargo.

Cabe recordar que Adrián de la Garza, ex procurador y ex alcalde de Monterrey, se registró como aspirante a fiscal general de Nuevo León.

Pero al menos otros 25 aspirantes también se registraron, lo que pone dura la competencia para Adrián de la Garza.

¿Quiénes son los aspirantes a fiscal de Nuevo León que compiten con Adrián de la Garza?

De acuerdo con El Universal, dentro de los 25 aspirantes a fiscal de Nuevo León se encuentran profesionistas del derecho, ex funcionarios y servidores públicos del gobierno estatal.

Además de Adrián de la Garza, los candidatos más destacados que se registraron y se han dado a conocer son:

Francisco García Scott, ex delegado de la Procuraduría General de la República

Javier Flores Saldívar, ex subprocurador de Ministerios Públicos

Griselda Núñez, titular de la Fiscalía Especializada en Feminicidios en Nuevo León

Esteban Cantú Montes, director de la Agencia Estatal de Investigaciones

Carlos Eduardo Mendoza, procurador fiscal del gobierno estatal

Carlos Manuel Cuevas, titular del despacho de la UIF

Lorena Aidheé Treviño, coordinadora de Inteligencia Financiera y Económica de la UIF

Roberto Gallardo, director jurídico de la Secretaría de Economía

Cabe mencionar que el cargo a fiscal de Nuevo León quedó vacante luego de que el ex fiscal Gustavo Adolfo Guerrero -quien estuvo al frente del caso Debanhi Escobar- renunciara al puesto para así jubilarse.

Adrián de la Garza, posible Fiscal de Nuevo León (Gabriela Pérez Montiel)

¿Samuel García obstaculiza el proceso de selección a fiscal de Nuevo León? Esto sabemos

El proceso de selección a fiscal de Nuevo León ha estado envuelto en polémica, ya que se ha señalado que el gobernador Samuel García dinamitaría el proceso para seleccionar a los perfiles que a él le convengan.

Esto luego de que al aspirante Adrián de la Garza se le negara la expedición de su carta de no antecedentes penales, solicitada para el registro a candidato.

Sin embargo, trascendió que dicha carta sí se emitió a funcionarios estatales que participan por el cargo a fiscal de Nuevo León.

Pese a eso, los aspirantes que no pudieron tramitar su carta de no antecedentes penales presentaron el resto de la documentación requerida con una declaración escrita donde aseguran no presentar antecedentes penales.

Entre estos aspirantes se encuentra Adrián de la Garza, quien realizó su registro este 28 de octubre y quien aseguró que aunque no se le emitió su carta, no existen fricciones con el gobernador Samuel García.