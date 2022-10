Samuel García y Adrián de la Garza se enfrentan en una segunda contienda, ¿podrá más el gobernador de Nuevo León o será que su miedo lo haga perder la batalla?

Con la renuncia de Gustavo Adolfo Guerrero a la Fiscalía de Nuevo León se abrió un camino para el ex contendiente de Samuel García, Adrián de la Garza, quien ahora apunta su mirada a la dependencia.

Y es que todo parece indicar que el PRI movió bien sus cartas y Samuel García , como camarón que se duerme, no visualizo la trampa en la que cayó mientras realizaban acuerdos para imponer sus ideas.

Ahora, un Samuel García más consciente de su error trata de frenar la inscripción de Adrián de la Garza al puesto de Fiscal General, la pregunta es: ¿lo logrará?, ¿o el priista donde pone el ojo pone la bala?

¿Samuel García sabotea a Adrián de la Garza?

Recientemente se dio a conocer que Adrián de la Garza no podrá inscribirse para participar por la titularidad de la Fiscalía de Nuevo León, esto luego de que la carta de no antecedentes penales, necesaria para su participación, le fue negada.

Según indicó en un documento el gobierno de Nuevo León, la carta de no antecedentes penales le fue negada debido a “ suspensiones ” en el proceso de asignación del nuevo Fiscal General de Justicia del estado, sin embargo, hay detalles que no cuadran.

El documento del gobierno emecista asegura que “para no cumplir en desacato” con lo impuesto por la autoridad judicial se “frena” la convocatoria para seleccionar al nuevo Fiscal, y por ello no puede otorgar al priista su tan necesaria carta.

Pero el documento judicial que detiene el proceso indica otra cosa, tal vez Samuel García ya lo pensó mejor y siempre no hay cabida para un priista tan cerca de él y de su gobierno.

Gobierno de Samuel García miente para sacar a Adrián de la Garza

El recurso legal indica efectivamente, que existe una suspensión provisional, no obstante, no se trata de una suspensión para el proceso de selección completo, si no para la designación del nuevo Fiscal General de Justicia.

Y es que el documento expresamente señala que “sin perjuicio de continuar el procedimiento de convocatoria respectivo, se abstengan de designar a quien deberá ocupar el cargo de Titular de la Fiscalía General de Justicia”.

¿Qué pasó ahí? Tal vez los asesores legales de Samuel García no comprendieron lo que se pide, o quizá sus más cercanos se adelantaron al PRI y sus intenciones y advirtieron al gobernador fosfo fosfo el peligro que corre con Adrián de la Garza en un cargo tan importante como el de Fiscal General.

Lo que es una realidad es que Samuel García no se puede dar el lujo de cometer un error, con el control de la oposición en el Congreso Local y el PRI tan adentro de su casa, su operatividad estaría en riesgo.

Entonces, ¿ el camino fácil es impedir a Adrián de la Garza competir por el cargo y la negativa a la carta de antecedentes penales es el medio?

Mejor un consejo no pedido Sam, para la próxima un ojo al gato y el otro al garabato.