La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León avaló el inició de un juicio político contra el gobernador Samuel García. Sin embargo, el funcionario logró una suspensión provisional que detiene el litigio.

De acuerdo con el periodista César Cepeda, Samuel García presentó una solicitud de amparo ante el Poder Judicial de la Federación por los actos promovidos en su contra, así como del secretario de Gobernación de Nuevo León.

“Con apoyo de lo dispuesto por el numeral 138 de la Ley de Amparo en vigor, pídase por oficio a las autoridades responsables informe previo que deberán rendir dentro de 48 horas computadas legalmente”, dicta el documento de Samuel García.

En ese sentido, el periodista aseguró que Samuel García logró la suspensión provisional del juicio político en su contra gracias a que un juez de Tamaulipas concedió el amparo interpuesto por el gobernador de Nuevo León.

🔴⚡️#ULTIMAHORA

El gobernador @samuel_garcias logró una suspensión de amparo para suspender el juicio político que comenzó el @CongresoNL en su contra.

El amparo fue concedido por un Juez de Tamaulipas.

Hoy está programada su audiencia. pic.twitter.com/GHMFM2SDAH — César Cepeda (@cesarmty) February 10, 2023

Samuel García: Déjenme trabajar

Ante el juicio político en su contra, Samuel García aseguró que no dedicará tiempo a las “chicanadas” de los legisladores del PRI y del PAN de Nuevo León y pidió que lo dejen trabajar.

“No bueno, yo no le voy a dedicar un solo minuto a ese blof del Congreso, ya les he dicho por todas las vías que me dejen trabajar, es un año histórico para Nuevo León, no le voy a dedicar un minuto de mi tiempo a esas chicanadas de los diputados”, dijo el gobernador.

Actual Congreso de Nuevo León (Facebook H. Congreso del Estado de Nuevo León)

AMLO apoya a Samuel García por intento de desafuero

El presidente AMLO expresó su apoyo hacia Samuel García por el intento de desafuero en su contra. “Apoyamos al gobernador”, dijo el presidente y argumentó que el juicio es porque el mandatario no tiene la mayoría en Congreso de Nuevo León.

“Está resistiendo una presión que tiene que ver con los chantajes, con lo que eran los moches de antes, que había que darle a los partidos del presupuesto; incluso a los diputados se les entregaba el moche para obtener los votos”, dijo AMLO.