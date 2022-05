Este miércoles 4 de mayo, Samuel García, acompañado de su gabinete, firmó oficialmente la estrategia para dar inicio al programa “Hambre Cero, Nuevo León”, con el que busca erradicar la pobreza extrema alimentaria.

En el evento participaron:

Además de miembros y representantes de la iniciativa privada y organizaciones de la sociedad civil que participan en el programa.

El programa impulsado por el gobierno de Samuel García busca combatir la pobreza extrema alimentaria, que actualmente afecta a 430 mil personas en la entidad , y por la cual Nuevo León se ubica en el l ugar 12 por muertes a causa de desnutrición.

Según el informe, Hambre Cero consta de tres ejes para combatir la desnutrición:

La estrategia del gobierno de Samuel García funciona a través de donaciones, ya sea monetarias o en especie.

Hasta el momento, de acuerdo con la página oficial del programa https://hambreceronl.mx/, se han ayudado a 63 mil 233 personas en condiciones de pobreza alimentaria.

En el portal también hay fotografías que muestran la entrega de alimentos en algunas localidades de Nuevo León, además del listado de las organizaciones, fundaciones y empresas que colaboran.

Durante el evento Hambre Cero Nuevo León, Samuel García informó que harán un análisis para liberar a las mujeres que robaron comida o alimentos para nutrir a sus familias y ahora están en prisión.

El gobernador de la entidad refirió que no pueden estar detenidas por un presunto ilícito que es culpa de los gobiernos antecesores irresponsables.

“También me llamó la atención, y le decía a Mariana que no podía creer que hubiera mujeres en la cárcel por robar alimentos, entonces, creo que hay que hacer un estudio exhaustivo de quiénes son y para eso existe la figura del indulto en la Constitución de Nuevo León; no merecen estar ahí por un gobierno irresponsable”

Samuel García