Samuel García descarta “tarifazo” en el Metro y el transporte público de Nuevo León

Samuel García, gobernador de Nuevo León, descartó el “tarifazo” en el transporte público y el Metro de la entidad.

Diferentes medios de comunicación informaron que el Comité Técnico de Tarifas del Instituto de Movilidad presentó una propuesta para incrementar la tarifa al transporte público.

Con esto, el transporte en el área metropolitana quedaría en 15 pesos y en 18 pesos para la zona periférica.

Sin embargo, García rechazó que se vaya a implementar un “tarifazo” en el transporte de Nuevo León.

Samuel García pide no caer en la desinformación y aclara que no hay “tarifazo”

Desde redes sociales Samuel García salió a desmentir el supuesto aumento a las tarifas de transporte público.

Además, pidió no caer en las mentiras y la desinformación, pues su gobierno no ha aprobado un “tarifazo”.

“NO HAY TAL TARIFAZO,no caigan en las mentiras ni desinformación” Samuel García, gobernador de Nuevo León

(Samuel García / Instagram)

Además aclaró que lejos de aumentar el precio del transporte público como el Metro de Monterrey, se construirán 3 líneas.

Samuel García resaltó también que la construcción de las nuevas lineas que se realizará durante su sexenio es comparable con el trabajo realizado en el Metro por 35 años.

Asimismo, el gobernador aclaró que se reestructurará el transporte público ; esto como parte de la renovación del parque vehícular que prometió para mejorar la calidad del aire.

¿De qué tarifazo habla Samuel García?

En días pasados se dio a conocer que el Instituto de Movilidad de Nuevo León había planteado un alza en las tarifas del transporte público de la entidad.

Con esto, se buscaría incrementar el costo en la zona metropolitana y la periferia del estado.

Con esto, el Metro pasaría de los 4,50 a los 15 pesos , un incremento del 233%; además de que el costo del transporte en la zona periférica sería de 18 pesos.

Sin embargo, se plantearon tarifas preferenciales para estudiantes que abonen a su tarjeta Feria quincenalmente 270 pesos para el transporte en la ciudad, mientras que en la periferia tendrían que abonar 315 pesos.

A pesar de que esta propuesta no es falsa, no ha sido aprobada por lo que Samuel García pidió no caer en la desinformación y prometió que no habrá “tarifazo”.