Samuel García descarta competir por la presidencia en 2024

Samuel García, gobernador electo de Nuevo León, rechazó tener aspiraciones de buscar la presidencia de México en 2024.

Sin embargo, Samuel García no descartó la posibilidad de contender en 2030, en entrevista para Azucena Uresti.

“Yo siempre he dicho que no, me quiero concentrar seis años en ser el mejor gobernador de Nuevo León”

Samuel García. Gobernador electo de Nuevo León