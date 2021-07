INE multaría a Samuel García con 55 mdp por no pagar promoción de Mariana Rodríguez

Samuel García, gobernador electo de Nuevo León, reveló que el Instituto Nacional Electora (INE) planea multarlo con 55 millones de pesos.

¿La razón? El INE considera que Mariana Rodríguez, esposa de Samuel García debió cobrarle 27 millones 800 mil pesos por la promoción que hizo de su campaña en redes sociales.

Como eso no ocurrió, el INE considera dicha cifra como una “aportación prohibida en especie de persona física con actividad empresarial” a la campaña de Samuel García.

A través de su cuenta de Twitter, Samuel García contó que había sido notificado sobre la multa del INE la tarde del 20 de julio.

“Hace unas horas me enteré de que la Unidad de Fiscalización del INE me quiere poner una multa de 55 millones de pesos. Cuando me llegó la noticia no entendí la razón: ganamos a la buena, sin trampas, apegados a la ley y por casi 9 puntos”

Samuel García, gobernador electo de Nuevo León