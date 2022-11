El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, advirtió que no se va a doblar ante el Congreso estatal y las amenazas que ha recibido para aceptar como fiscal a Adrián de la Garza.

Así lo declaró al participar en un conversatorio, tras las intenciones del Congreso de Nuevo León de emprender un juicio político y una consulta de revocación de mandato.

Samuel García dijo que Adrián de la Garza representa la vieja política que prometió desterrar durante su campana.

“No me van a doblar”, dice Samuel García ante las amenazas de juicio político y consulta de revocación de mandato del Congreso de NL para que acepte a Adrián de la Garza como fiscal. pic.twitter.com/4i0vKEt0b0 — Edmundo Morelos (@Edmundo_Morelos) November 17, 2022

Samuel García no quiere a la viejos políticos ni a su rival como fiscal

Samuel García también resaltó que no va a traicionar a los más de 800 mil neoleonenses que le dieron su voto para que no regresen los viejos políticos.

De la misma manera, dijo que se niega a aceptar como fiscal a quien es su rival, pues contenido con él por la gubernatura del estado.

“Yo le ofrecí a Nuevo León sacar a la vieja política. Mi campaña se basó en sacar a la vieja política de Nuevo León que tanto daño nos hace. 800 mil neoleonenses votaron por un servidor para sacar a la vieja política de Nuevo León y hoy el Congreso esta enojado porque me quieren imponer al fiscal de la vieja política, a mi rival, ¡de fiscal! y te amenazan y te mandan mensajes de si lo vetas pobre de ti, no hay retorno y vas a sentir todo el rigor del Congreso. Pues discúlpenme diputados, en serio discúlpenme, no me van a doblar, porque no voy a traicionar a las 800 mil personas que votaron para sacar a esa gente” Samuel García. Gobernador Nuevo León

Cabe recordar que Samuel García tiene poder de veto para que en una ocasión rechace una propuesta de nombramiento para fiscal general del estado.

No obstante, la situación es tensa pues aunque vetara la proposición de Adrián de la Garza, otras opciones son sus allegados.

En ese marco Samuel García habló de las advertencias de los diputados de aceptar al priista como fiscal o “sentir todo el rigor del Congreso”.

Sociedad civil pide no politizar la justicia en Nuevo León

David Noel Ramirez, presidente de la organización ¿Cómo vamos, Nuevo León? hizo un llamado a no politizar la justicia, además del presupuesto y la coordinación metropolitana, ello durante un conversatorio por el primer año de gobierno de la actual administración.

Samuel García dijo que no va a permitir que los órganos de impartición de justicia sean vulnerados por la vieja política.

Samuel García pide a sociedad civil participar para frenar acuerdos oscuros del Congreso

Ante las amenazas del Congreso en este y otros temas, pidió a la sociedad civil inmiscuirse más en las mesas de trabajo, debates y diálogos en temas de interés y así evitar que los legisladores hagan acuerdos en “lo oscurito”.

“Pidan participar en las mesas de presupuesto, pidan mesas de diálogo, convoquen, busquen que el Diputado, que el Secretario y el Gobernador estemos con la ciudadanía abriendo los temas, ya no queremos mesas, ya no queremos obscuridad, ya no queremos acuerdos en lo oscurito. Yo soy el primero en ir, no enviar a un Secretario, ir como Gobernador al diálogo, a la apertura, al debate y a buscar que haya soluciones”

David Noel Ramirez dijo que los problemas sociales no saben de partidos y por lo tanto legisladores, gobierno estatal y municipios deben trabajar coordinados.

“Lo que es importante, que nos queda claro a todas y a todos, que los problemas no saben, no saben de partidos ni entienden lógicas políticas, si las autoridades y la sociedad no trabajamos unidos de manera coordinada para resolverlos, el resultado puede ser catastrófico para el estado de Nuevo León; hacerlo no es solo responsabilidad de una sola persona o institución, es de todos a quienes la ciudadanía les ha depositado su confianza”

Adrián de la Garza, el funcionario que prefería ir al gym que gobernar

Cabe recordar que el ex alcalde de Monterrey, que ahora es aspitrante a fiscal, Adrián de la Garza, se hizo viral en 2019 por irse al gimnasio a entrenar durante las mañanas, en lugar de gobernar la segunda ciudad más importante del país.

En el diálogo, Samuel García dijo que la estrategia de seguridad tuvo que ser replanteada debido a que antes los elementos policiacos se encontraban cuidando sitios particulares, como plazas comerciales, y hacían de guaruras de funcionarios.