México. – Usuarios revivieron que Mariana Rodríguez declaró que no cree en la iglesia, luego de que Samuel García, gobernador de Nuevo León, anunció que el papa Francisco los invitó al Vaticano.

En redes sociales circula un video de Mariana Rodríguez, titular de AMAR a Nuevo León, en el que asegura ser católica, sin creer, ni ser practicante de la iglesia.

“De religión y de política se supone que nunca debes hablar, pero miren soy católica, creo en Dios, no soy creyente de la iglesia, ni practicante en la iglesia” Mariana Rodríguez

Mariana Rodríguez confiesa tener conflictos con la iglesia

Mariana Rodríguez destacó que tiene conflictos con las normas de la iglesia católica, como las de realizar confesiones con los sacerdotes y hacer penitencias.

“Tengo muchos conflictos por mi culpa, por mi culpa, ¿cuál culpa? No, yo creo en un Dios que nos ama de manera incondicional” Mariana Rodríguez

La influencer señaló que sólo cree en un Dios que perdona y no en el que obliga a confesarse y a realizar prácticas como no comer carne durante la Semana Santa.

" (Creo) en un Dios que perdona, no en un Dios que, hay tengo que irme a confesar porque sino me voy a ir al infierno, no puedo comer jamón, no puedo comer carne”, dijo de manera sarcástica.

El siguiente capítulo de la novela es la pareja en el Vaticano, a ver cómo les va cuando se sepa lo que piensa Mariana Rodríguez de la Iglesia, seguro le cambia la versión con @Pontifex_es. @_VicenteSerrano @RealPolitikNL pic.twitter.com/fFoRQvzTyi — Apolo Regio (@ApoloRegio) October 26, 2021

Mariana Rodríguez y Samuel García se reunirán con el papa Francisco

El video de Mariana Rodríguez, la influencer con más de 2 millones en Instagram, fue revivido en Nuevo León, tras ser invitada al Vaticano junto con su esposo Samuel García.

El 25 de octubre, Samuel García anunció que viajará la próxima semana al Vaticano, junto con Mariana Rodríguez, para reunirse con el papa Francisco.

Según Samuel García la invitación del Vaticano surgió luego de que Mariana Rodríguez se cortó el cabello en solidaridad con un niño con cáncer.

“Fue tan impactante el asunto (de Mariana Rodríguez) que hasta allá le llegó y hoy por la mañana, hace unas horas, nos confirmaron el poder ir a saludar al Papa y hablar de los temas de México y el mundo” Samuel García, gobernardor de Nuevo León

Mariana Rodríguez (Especial)

Samuel García detalló que la invitación les llegó directamente del Vaticano y el próximo miércoles se reunirán con el papa Francisco en Roma, Italia.

La reunión con el papa Francisco será luego de que Samuel García y Mariana Rodríguez participen en un foro del cambio climático en Glasgow, que será del domingo 31 de octubre a martes 2 de noviembre.