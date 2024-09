¿Quién es Mafer Chavana? Ernesto Chavana fue duro con su hija por querer quitarse el apellido.

A inicios de septiembre 2024, el conductor Ernesto Chavana -de 57 años de edad- anunció durante su programa Es Show que renunciaba a Multimedios.

Ernesto Chavana dijo que la nula igualdad laboral y las faltas de respeto que ha padecido en Es Show’son los motivos que lo llevarona renunciar.

Ante ello, su hija Mafer Chavana reaccionó de forma sorpresiva, pues lejos de respaldar a su padre, anunció su deseo de quitarse el apellido. ¿Por qué?

A continuación te decimos sus motivos y te damos un breve perfil de Mafer Chavana, la hija de Ernesto Chavana.

María Fernanda Chavana, mejor conocida como Mafer Chavana, es una influencer, conductora de televisión, cantante y modelo.

Quien ha adquirido fama por su participación en el programa Vivalavi, de la cadena Multimedios.

En redes sociales, Mafer Chavana ha ganado popularidad especialmente en plataformas como Instagram y TikTok.

Donde comparte contenido sobre su vida cotidiana, moda, y colaboraciones con marcas.

Mafer Chavana nació el 7 de Abril de 2003, en Monterrey, Nuevo León, por lo que actualmente tiene 21 años de edad.

Actualmente, Mafer Chavana se encuentra soltera.

Mafer Chavana es del signo zodiacal Aries, que rige a los nacidos entre el 19 de marzo y el 19 de abril.

Hasta el momento, Mafer Chavana no tiene hijos.

No se ha revelado información precisa sobre la formación académica de Mafer Chavana, lo único que se sabe es que en años anteriores estaba cursando la secundaria.

Mafer Chavana ha trabajado en varias áreas, destacándose como cantante, influencer y política.

Inició su carrera artística desde joven, lanzando una producción discográfica bajo el sello Fonovisa con canciones como “Princesa Moderna”.

Además, ha trabajado como conductora de televisión en programas como Vivalavi en el Canal 6.

En el ámbito político, Mafer Chavana se integró al partido Movimiento Ciudadano, donde actualmente es líder de mujeres jóvenes en el municipio de Guadalupe, Nuevo León.

También, Mafer Chavana fue candidata a regidora para las pasadas elecciones 2024.

En Vivalavi, Mafer Chavana se dijo molesta con su papá, Ernesto Chavana, por renunciar al programa Es Show al recibir malos comentarios de algunas de sus compañeras.

Él “se lleva y no se aguanta”, dijo Mafer Chavana, señalando que a pesar de que conoce el tipo de contenido del programa, no soportó cuando él fue blanco de los comentarios.

Mafer Chavana acusó a su papá de ser antiprofesional por renunciar de forma intempestiva a Es Show.

Ante la situación, Mafer Chavana pidió a los programas de Multimedios que cuando la quieran identificar en la pantalla, omitan su apellido.

“Les pido a la producción que a partir de ahora solamente me pongan en el super y en todos lados y me llamen Mafer... yo creo que todos estamos sorprendidos con ese tema, él me ha enseñado a ser profesional”

Esta no es la primera vez que Mafer Chavana reniega de su apellido. Años atrás, en una entrevista dijo que su apellido le ha cerrado muchas puertas.

Pues pesar de que ambos llevan una carrera en los medios de comunicación, el contenido que genera cada uno está dirigido a públicos muy diferentes.

Y quienes identifican a su papá muchas veces no se dan la oportunidad de conocer su trabajo, pensando que encontrarán lo mismo que hace su papá.

El miércoles 11 de septiembre, en su regreso a México tras un viaje a Madrid, España, Ernesto Chavana reiteró que no piensa volver a Multimedios.

Asimismo, reiteró que uno de los principales motivos de su renuncia a la cadena de televisión regia son las faltas de respeto que ha padecido, principalmente de sus compañeras.

Sobre la petición que hizo su hija Mafer de que ya no la identifiquen con el apellido Chavana, dijo:

“Si mi hija se quita el apellido, nadie sabrá quién es Mafer, así de fácil, es problema de ella. Tampoco puede negar de qué sangre viene, me parece estúpido de parte de María Fernanda que salga con una tontería como esa y hacerla pública, es otra falta de respeto, eso no eduqué yo en mis hijos, el resto de mis hijos me guardan un respeto que ella... me extrañó muchísimo que se quiera quitar el apellido que la ha hecho grande”.

Ernesto Chavana