Ernesto Chavana -de 56 años de edad- renunció oficialmente a Multimedios después de una discusión durante programa en vivo.

El momento tuvo lugar la noche del martes 27 de agosto durante la transmisión de Es Show, programa en el que Ernesto Chavana había estado al frente durante años.

Sin embargo, el conductor no lo pesó dos veces para dejar el espacio de Multimedios al considerar que se le estaba faltando al respeto.

Por lo que Ernesto Chavana abandonó el foro de Es Show en medio de miradas confusas, generando una fuerte polémica para Multimedios.

Pues los fans del presentador le mostraron su inconformidad contra la televisora y respaldaron al presentador por lo ocurrido.

Fue por una discusión que Ernesto Chavana abandonó enojado el programa que se estaba transmitiendo en vivo.

Por lo que denunció el presentador, sus compañeras están bien respaldadas por la producción del programa.

Ernesto Chavana además señaló que por este motivo es que sus compañeras se han sentido con la libertad de faltarle al respeto en repetidas ocasiones.

Lo que detonó la discusión durante la transmisión del programa y el enojo de Ernesto Chavana:

“Creo que esto no está bien. Ellas tienen todo el respaldo, me pueden decir lo que sea al aire, me han faltado al respeto una y otra vez bajo la protección del señor productor”.

Finalmente y previo a abandonar el foro de Es Show, Ernesto Chavana se dirigió un momento al público no solo para explicar su decisión.

Sino también para dar las gracias por el apoyo que le han brindado a lo largo de los años.

Tras sus palabras, Ernesto Chavana fue directo a la oficina del productor del programa, a quien le externó su inconformidad por el ambiente laboral.

Algo que se supo gracias a la cámara que lo siguió fuera del estudio tras renunciar en vivo.

Fue el mismo Ernesto Chavana quien actualizó su situación por medio de un vide, dando a conoce que ya había dejado su renuncia formal ante Multimedios.

De acuerdo con el presentador, tanto él como la producción hablaron durante horas, pero no pudieron llegar a un acuerdo y prefirió mostrar su renuncia.

Del mismo modo, Ernesto Chavana externó que irá en busca de nuevas opciones que le permitan seguir el camino de la conducción de programas.

“Por lo que estoy en condiciones de informarles a todos mis amigos seguidores que me han acompañado por más de 35 años lo siguiente: Ante la falta de garantías y de la falta de igualdad laboral, además de la insostenible relación con la producción, me veo en la situación de retirarme de mis programas y buscar otra opción que me permita continuar con el trabajo que tanto me apasiona, que es la conducción de programas de entretenimiento”.

Ernesto Chavana