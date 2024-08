Ernesto Chavana -de 56 años de edad- sorprendió a todos sus seguidores al renunciar en plena transmisión de Es Show, programa que condujo por varios años.

Fue durante la noche del 27 de agosto que Ernesto Chavana decidió salir del programa después de una discusión que tuvo en vivo en el Canal 6 de Multimedios.

Ernesto Chavana denunció que sus compañeras le habían faltado el respeto en repetidas ocasiones y que la producción no hacía nada.

Aunque se pensó que Ernesto Chavana y Multimedios llegarían a un acuerdo, el conductor se mostró firme y aseguró que ya había renunciado y ya estaba en búsqueda de nuevas oportunidades.

En medio de todas las controversias que se han generado, varios usuarios se han cuestionado qué pasará con los programas de Ernesto Chavana en Multimedios.

Ernesto Chavana no lució muy contento con el regreso de Ruby y Giselle

El nombre de Ernesto Chavana se viralizó en las redes sociales luego de que en pleno programa en vivo decidió renunciar argumentando problemas con la producción.

Después de 35 años en el medio, Ernesto Chavana denunció que sus compañeras le habían faltado el respeto sin que la producción les dijera algo.

Visiblemente molesto, Ernesto Chavana aseguró que ya se encontraba harto de que pasarán sobre él y que no se hiciera nada para evitarlo.

“Creo que esto no está bien. Ellas tienen todo el respaldo, me pueden decir lo que sea al aire, me han faltado al respeto una y otra vez bajo la protección del señor productor”

Ernesto Chavana