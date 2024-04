Graciela Villarreal, candidata de Morena y el Partido Verde (PVEM) en Nuevo León, sufrió un atentado el pasado viernes 12 de abril de 2024.

Esto ocurrió durante un mitin de campaña rumbo a las elecciones 2024 y, aunque la candidata a la presidencia municipal de El Carmen no sufrió ningún daño, su fotógrafo tuvo una herida en el cuello.

Pero, ¿quién es Graciela Villarreal? En esta nota te contamos todo lo que se sabe sobre ella.

Graciela Villareal es candidata a la presidencia municipal de El Carmen, Nuevo León, por la coalición de Morena y el Partido Verde (PVEM) rumbo a las elecciones 2024.

Es conocida también por el nombre de Chelly Villarreal, busca convertirse en la primera alcaldesa de El Carmen en los próximos comicios electorales del próximo 2 de junio.

La candidata de Morena en Nuevo León que sufrió atentado recientemente abrió sus perfiles en las redes sociales de Facebook e Instagram, específicamente el pasado jueves 11 de abril. Esto para dar a conocer sus actividades de campaña como candidata.

Sin embargo, debido a esto, no hay mucha información sobre ella en redes sociales ni en medios de comunicación , por lo que se desconoce su edad y su fecha de nacimiento.

Tampoco hay registros sobre si Graciela Villarreal, candidata de Morena en Nuevo León que sufrió un atentado, tiene esposo o se encuentra en alguna relación romántica con otra persona.

Como ya mencionamos previamente, se desconoce la fecha de nacimiento de la candidata de Morena en Nuevo León, lo cual es un dato crucial para conocer qué signo zodiacal es.

De acuerdo con una declaración que hizo Graciela Villarreal al respecto del atentado que sufrió durante su mitin, la candidata tiene un hijo, quien la resguardó tras el atentado que vivió el viernes 12 de abril.

No obstante, no dio detalles de la identidad de su hijo, por lo que se desconoce quién es y la edad que tiene.

La moto iba atrás de nosotros, y me dijeron que el que me llevaba por atrás era mi hijo y yo no sabía que era mi hijo, hasta que luego ya al estar platicando con nuestro equipo de trabajo ahí me di cuenta que él era el que me había agarrado sobre la nuca para protegerme.

Graciela Villarreal sobre su atentado