Por el caso de Debanhi Susana Escobar, autoridades del estado de Nuevo León realizan un nuevo peritaje al interior del motel Nueva Castilla, donde se encontró el cuerpo de la joven.

En el operativo de revisión dentro del motel Nueva Castilla ubicado en el municipio de Escobedo, Nuevo León por el caso Debanhi, participan elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones .

De la misma forma, en el nuevo peritaje dentro del motel Nueva Castilla que despliegan las autoridades del estado de Nuevo León, participa Mario Escobar, papá de Debanhi.

¿Quién es “el Jaguar”, el sujeto en el que Debanhi Escobar no tenía confianza?

Medios locales, la tarde de este miércoles 29 de junio se lleva a cabo un nuevo peritaje dentro del motel Nueva Castilla, donde se encontró el cuerpo sin vida de Debanhi Escobar.

De acuerdo con lo indicado en los reportes, en las acciones de revisión se concentran agentes de diferentes dependencias de seguridad , así como el papá de Debanhi, Mario Escobar.

Además de los elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, en el nuevo peritaje participan agentes de la Fiscalía Especializada en Feminicidios y de la Comisión Interdisciplinaria del caso Debanhi.

Cabe destacar que el de este miércoles 29 de junio, se trata del séptimo peritaje que las autoridades de Nuevo León realizan en el inmueble tras la muerte de la joven.

Al respecto, el papá de Debanhi declaró a medios locales que las acciones se realizan luego de recibió en redes sociales, mensajes anónimos con presuntas pistas sobre el caso.

El papá de la joven fallecida no ofreció mayores detalles sobre la identidad de las personas que le enviaron la información, por lo que se desconoce si se tratan de empleados .

Sin embargo, el padre de Debanhi Escobar hizo un llamado a esas personas para que le proporcionen ayuda para que pueda esclarecer lo ocurrido en la muerte de su hija.

“Me ha llegado mucha información, mucha gente que tiene miedo de hablar, mucha gente que dice que vio algo, le digo a esa gente; les pido como padre que ellos pueden estar en mi lugar, que no nada más nos digan: “es que yo vi”, “yo supe esto”, “yo estuve ahí”, quiero que me ayuden y no tengan miedo”

Mario Escobar. Papá de Debani