La Fiscalía de Nuevo León, a través de la titular de la Fiscalía Especializada en Feminicidios, Griselda Núñez, informó que los dos peritajes arrojados de la necropsia de Debanhi Escobar serán homologados para su análisis.

Además, Griselda Núñez informó que de ser necesario, el cuerpo de Debanhi Escobar podría ser exhumado para realizarle una segunda autopsia y determinar la causa de muerte.

La fiscal especializada en Feminicidios, Griselda Núñez, dijo en conferencia de prensa que los dos peritajes que se obtuvieron en la necropsia de Debanhi Escobar serán homologados para compararlos.

Esto con el fin de analizar los elementos técnicos y científico forenses contenidos en la necropsia realizada por el Servicio Médico Forense (Semefo) de Nuevo León.

Dicho análisis será realizado durante este fin de semana por peritos de la CDMX, federales, pero también internacionales.

La homologación para su análisis de los dos peritajes de la necropsia, se desarrollará en la CDMX, por lo que elementos de la Fiscalía de Nuevo León, incluyendo a la fiscal especializada en Feminicidios, Griselda Núñez, viajarán desde Nuevo León a la CDMX.

Además, la fiscal Griselda Núñez agregó que este jueves 19 de mayo, la Fiscalía de Nuevo León también envió a la CDMX, videos de 15 cámaras de seguridad en las que se aprecia el recorrido de Debanhi Escobar, así como grabaciones de llamadas.

Esta información también será analizada durante el fin de semana por los peritos especializados.

MONTERREY, NUEVO LEÓN, 19MAYO2022.- Avances en las investigaciones del caso Debanhi, la Fiscal Especializada en Feminicidios y Delitos Contra las Mujeres; Griselda Núñez acudirá a la ciudad de México para homologar los dos dictámenes realizados a la autopsia de Debanhi Escobar. Así mismo, informó que no se descarta la exhumación del cuerpo. El Gobierno Federal contará con expertos internacionales para dar un dictamen definitivo. FOTO: GABRIELA PÉREZ MONTIEL / CUARTOSCURO.COM (Gabriela Pérez / CUARTOSCURO)

No obstante, Griselda Núñez subrayó que si aun con los análisis, algún especialista considera necesario exhumar el cuerpo para realizar una segunda autopsia, se solicitará el permiso de exhumación.

“En caso de que algún experto o experta considere necesario el procedimiento de exhumación, se solicitará esta exhumación para realizar las prácticas que corresponden”, manifestó la fiscal especializada en Feminicidios.

Cabe resaltar que ningún responsable por la muerte de Debanhi Escobar ha sido detenido, por lo que Mario Escobar, padre de Debanhi, dijo que con estos nuevos análisis espera que se pueda comprobar que su hija fue asesinada y dar con los presuntos responsables.

“No se va a corregir que me entreguen a Debanhi nuevamente, ya me la mataron, ahora hay que buscar a los presuntos, esa es la palabra correcta, los presuntos responsables a partir de los dictámenes de las personas especializadas, un grupo enorme que va a trabajar en eso, gente preparada que es correcta, que no va a decir ninguna mentira”.

Mario Escobar