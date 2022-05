El gobierno federal anunció que busca homologar con la Fiscalía de Nuevo León una sola necropsia u opinión final del caso Debanhi Escobar.

Así lo dio a conocer el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, durante la conferencia mañanera del jueves 12 de mayo del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

A decir del subsecretario Ricardo Mejía Berdeja, la opinión final o necropsia se realizará con base en estudios periciales y toxicológicos, con perspectiva de género.

“La FGJENL gestionará la homologación de una sola opinión de la necropsia de ley, en la cual participarán autoridades federales y locales” Ricardo Mejía Berdeja. Subsecretario de Seguridad Pública

Papá de Debanhi contrastará necropsia privada

En el caso Debanhi Escobar todavía está pendiente que se haga público el resultado de la necropsia que se hizo a la joven de 18 años de edad de manera privada por parte de la familia.

Mario Escobar, padre de Debanhi, dijo que los resultados se darán a conocer entre el jueves 12 de mayo y el viernes 13 de mayo.

Los resultados servirán para contrastar los resultados de la necropsia de la Fiscalía de Nuevo León y que se castigue a quien se tenga que castigar, en referencia a los funcionarios de esa dependencia, luego de señalar que cayó a la cisterna donde fue encontrada.

Necropsias en el caso Debanhi

Cabe recordar que se trata de una tercera necropsia, luego de que la Fiscalía de Nuevo León señaló inicialmente que los resultados de la suya indican que fue un accidente.

Mientras tanto, la segunda necropsia, a cargo de la Comisión Nacional de Búsqueda, que es parte de Gobierno Federal, indicó inconsistencias, sobre todo en cuanto a que no tenía los tenis de bota, que son difíciles de quitar.

Son precisamente las necropsias de la Fiscalía de Nuevo León y la del Gobierno Federal las que se buscarían homologar.

Cabe recordar que Mario Escobar acudió a la Fiscalía local para hacer de su conocimiento ese resultado y se pudiera contrastar diferencias pero también identificar negligencias.

En cuando a la información vertida en la mañanera de este 12 de mayo, el subsecretario Mejía Berdeja dijo que hay una comunicación permanece con la familia de Debanhi y las autoridades estatales.

Mario Escobar confía que no se fabricarán responsables en caso Debanhi

Cabe recordar que Mario Escobar dijo que no teme que fabriquen un responsable, debido a la intervención del grupo de trabajo del Gobierno Federal, ello en una entrevista esta semana en el programa Chisme No Like.

El día de hoy el subsecretario Ricardo Mejía Berdeja también resaltó la reclasificación del caso de ‘desaparición’ a ‘feminicidio’.

Desde Palacio Nacional explicó que se ha brindado atención jurídica desde la Secretaría de Gobernación mediante la:

Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

Y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Además, se han hecho acciones para buscar a gente pudo haber coincidido en tiempo y lugar con Debanhi para agotar las investigaciones.

Mario Escobar insiste que el cuerpo de Debanhi fue sembrado

Cabe recordar que el padre de Debanhi ha afirmado que el cuerpo de su hija fue sembrado y que se trató de un feminicidio, sobre todo ante las inconsistencias detectadas.