Los papás de Debanhi Escobar, conmemoraron que hoy, 8 de diciembre, se cumplen 8 meses desde que su hija salió de casa y ya no regresó; un caso por el que todavía no hay justicia.

A través del canal de YouTube de Mario Escobar, papá de Debanhi, los papás de la joven que murió a los 18 años en Escobedo Nuevo León, publicaron un video para conmemorar la fecha de su desaparición.

“8 de dIciembre 8 meses que saliste de la casa”, se titula el video grabado por Mario Escobar desde el motel Nueva Castilla, lugar donde Debanhi Escobar fue encontrada sin vida.

Los papás de Debanhi Escobar revelaron que los días 8 de cada mes acuden al motel Nueva Castilla para dejar flores y limpiar el lugar en donde instalaron un recinto a Debanhi.

“Estamos aquí arreglando el lugar donde encontramos a nuestra hija, aquí en el motel, para hacerle un poco de limpieza y ponerle sus flores como cada 8 de cada mes lo realizamos”. Dolores Bazaldúa, madre de Debanhi Escobar

Sin embargo, Mario Escobar reafirmó que tanto él como su esposa Dolores Bazaldúa, continúan con la postura de que el cuerpo de Debanhi Escobar fue sembrado en la cisterna del motel.

Debanhi Escobar (Cuartoscuro / Gabriela Pérez Montiel)

Todavía no hay justicia por el caso Debanhi Escobar; Mario Escobar dice que no pararán hasta obtener la verdad

En ese sentido, Mario Escobar señaló que muchas personas han querido lucrar con el caso de Debanhi Escobar e incluso cambiar la historia de lo que le ocurrió.

Por lo que los papás de Debanhi Escobar sostienen que la historia no se puede cambiar: fue privada de su libertad, victima de feminicidio y posteriormente su cuerpo fue plantado en el motel Nueva Castilla.

Mario Escobar también apuntó que hasta el momento todavía no hay justicia, pues el caso no se ha esclarecido, y sentenció que si nunca se llega a esclarecer “es porque hay muchas cosas detrás”.

No obstante los papás de Debanhi Escobar aseguran que no pararán hasta descubrir la verdad de lo que le ocurrió a su hija y no descansarán hasta que haya justicia .

“Ya estamos desesperados, ya son 8 meses y para nosotros es, así como pasaron los 13 días con una angustia terrible de encontrarla, así estamos ahorita, con una angustia terrible de no conocer la verdad”. Dolores Bazaldúa

Mario Escobar y Dolores Bazaldua, papás de Debanhi Escobar (Tomada de video)

Papás de Debanhi se reunirán con la FGR por feminicidio de Debanhi Escobar

Asimismo, los papás de Debanhi Escobar adelantaron que están próximos a tener una reunión con la Fiscalía General de la República (FGR) por el feminicidio de su hija, tentativamente la próxima semana.

“Hay muchas cosas detrás de este feminicidio, estamos cerca muy cerca de tener una plática con la FGR, así nos lo ha manifestado la gente de la CEAV, de la presidencia de la República, y en ese sentido creemos que si se esclarece y se encuentran a los verdaderos culpables de Debanhi vamos a tener una mejor certeza ciudadana y vamos a volver a creer en nuestras instituciones”. Mario Escobar

De igual manera, Mario Escobar volvió a responsabilizar a la Fiscalía de Nuevo León de haber encubierto el feminicidio de Debanhi Escobar, por lo que espera que con el apoyo de la FGR se llegue a la verdad.

“Lamentablemente nuestra fiscalía de Nuevo León, hizo un mugrero, escondió muchas cosas y vamos a tratar con la ayuda de la FGR encontrar esa verdad; caiga quien caiga, tope donde tope”. Mario Escobar

Finalmente, Mario Escobar instó a todas las fiscalías a hacer su trabajo para que no haya “ni una más”, así como tampoco quiere más funcionarios corruptos o que dejen sus puestos por negligencia.

Esto último fue una indirecta al ex fiscal de Nuevo León, Gustavo Adolfo Guerrero, quien estuvo al frente de la investigación de Debanhi Escobar y quien renunció al cargo por jubilación dejando el caso impune.