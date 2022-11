Los papás de Debanhi Escobar aclararon que no buscan que Platanito vaya a la cárcel, luego de que lloró en un show, asegurando que buscan que llegue a prisión por el chiste que hizo sobre la muerte de la joven.

Mario Escobar pidió a Platanito, personaje de Sergio Verduzco, que no se haga la víctima, pues en ningún momento han buscado que lo metan a la cárcel por revictimizar a Debanhi y a ellos como padres.

Asimismo, reiteró que el “chiste” de Verduzco no solo no fue gracioso sino que miente, pues Debanhi Escobar no murió ahogada y ha sido la lucha de los papás demostrar el feminicidio para encontrar justicia.

“Dice que Debanhi murió ahogada. No murió ahogada Platanito, estamos en un proceso, estamos luchando contra la corrupción de las fiscalías, en este caso la Fiscalía de Nuevo León en donde no dijo la verdad” Mario Escobar

Papás de Debanhi Escobar aclaran a Platanito: Quieren asentar un precedente contra la revictimización, no dinero

Los papás de Debanhi Escobar compartieron que levantaron una queja ante el Consejo Bacionañ para Prevenir la Discriminación (Conapred) por un show de Platanito donde hace un chiste sobre la muerte de la jóven.

En el chiste, Platanito hace referencia a la supuesta forma en que Debahi Escobar murió, tras su desaparición el 9 de abril pasado.

Por ello, los papás de Debanhi decidierón levantar una queja ante el Conapred para exigir una disculpa pública, así como medidas para la no repetición.

Sin embargo, los papás aclararon que no buscan dinero o meter a Sergio Verduzco a la cárcel, sino asentar un precedente para que nadie los vuelva a revictimizar o a nadie más.

“Que se deje bien en claro que nosotros fuimos revictimizados por parte de nuestra hija Debanhi y que en ningún momento estamos pidiendo ni la cárcel ni mucho menos dinero. No estamos pidiendo nada de eso. Caray, que no se ponga como víctima él y que esté diciendo otras cosas” Mario Escobar

Dolores Bazaldua, mamá de Debanhi Escobar, aclaró también que se pidió que una parte de su taquilla sea donada a alguna asociación de beneficencia o de asistencia que el Conapred considere ayude a combatir la violencia contra la mujer.

¿Qué es lo que buscan los papás de Debahi Escobar por “chiste” de Platanito?

Mario Escobar y Dolores Bazaldua, papás de Debanhi Escobar, compartieron un video en redes sociales donde aclara qué están buscando con la denuncia contra Platanito por el “chiste” sobre su hija.

De acuerdo con la mamá de Debanhi, piden una disculpa pública de Sergio Verduzco y aclaró que será el Conapred quien decida si el video que subió cuenta como tal.

Sin embargo, Mario Escobar aseguró que los videos son más una estrategia publicitaria que una disculpa.

Los papás de Debanhi Escobar también pidieron que tanto Verduzco como todo su equipo tomen cursos y talleres sobre la no discriminación, perspectiva de género y discriminación.

“No se justifica con nada cuando una mujer e violentada en redes sociales o físicamente, no se vale..Solicitamos a Conapred que tenga un monitorio donde él esté dando sus presentaciones para que no vuelva a pasar esta situación” Mario Escobar

Según los papás de Debanhi, es necesario que sus shows sean monitoreados para que no vuelva a revictimizar a nadie, ya que no es la primera vez que hace un chiste sobre un tema delicado, como lo fue:

Incendio de la guardería ABC

Muerte de Paulette

Vamos a llegar hasta la últimas consecuencias, aseguran papás de Debanhi Escobar

Los papás de Debanhi Escobar aseguraron que van a llegar “hasta donde tope” en el caso del feminicidio de su hija.

“Debanhi no murió accidentada, que Debanhi fue privada de su libertad. que a Debanhi Susana Escobar Bazaldúa la sembraron ahí, que a Debanhi Susana Escobar Bazaldúa la asesinaron, cometieron un feminicidio. Y seguimos en ese proceso muy tajante y decirles que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias” Mario Escobar

Asimismo, aseguró que ya se hicieron todos los protocolos correspondientes ante las fiscalías para que se llegue a la justicia por el feminicidio de Debanhi Escobar, aún pese a que no han podido tener su duelo.