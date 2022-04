Mario Escobar, el papá de Debanhi Escobar, acusó que la muerte de su hija no ocurrió debido a ningún accidente o hecho similar, sino que dijo que el hecho “es un asesinato”.

Entrevistado por la periodista Azucena Uresti, el papá de Debanhi Escobar señaló que tras la confirmación de la muerte de su hija, puede señalar de forma abierta que fue un asesinato.

En su declaración, el papá de Debanhi Escobar señaló que el asesinato de su hija fue cometido por “gente mala” de la que indicó, tenía la intención de hacerle daño a la joven.

En cuanto a la necropsia que la fiscalía de Nuevo León ha practicado al cuerpo de Debanhi Escobar, el papá de la joven expuso que dicho organismo ya turnó los resultados del análisis.

Sin embargo, destacó que él realizará por su parte y de forma independiente a la fiscalía, otras 3 necropsias en busca de poder determinar la causa de la muerte de su hija.

Cabe destacar que la Fiscalía General del Estado de Nuevo León informó la tarde de este 22 de abril, que la causa de la muerte de Debanhi Escobar, fue una contusión profunda de cráneo.

Al respecto, el papá de Debanhi Escobar indicó durante el funeral de su hija que no creerá las versiones y reportes que emitan las autoridades del estado de Nuevo León.

En ese sentido, insistió en que la muerte de Debanhi Escobar se trató de un asesinato y la fiscalía de Nuevo León actuó de manera negligente al investigar el caso, por lo cual dijo que se hará justicia.

“Le pegaron en la cabeza. Lo que digan ellos es mentira, lo que me digan es mentira, todos ustedes saben que la mataron o la pusieron. No me digan los cuestionamientos de la fiscalía, a ella la mataron, la dejaron en la carretera, una persona que la acosaba sexualmente.

Ante las versiones que apuntaban que Debanhi Escobar pudo haber muerto por un accidente, el papá de la joven descartó las hipótesis y acusó que se trató de un asesinato.

Así lo dijo al señalar que su hija Debanhi Escobar, fue víctima de un secuestro y luego del plagio del que fue objeto, la joven fue asesinada por alguien que tenía la intención de dañarla.

Sin señalar quien podría ser el responsable del asesinato de su hija, Mario Escobar sentenció que el o los responsables del crimen, son gente mala a la que ellos como familia nunca le hicieron daño.

En cuanto a las hipótesis sobre un posible accidente, que circularon tras el hallazgo del cuerpo sin vida de Debanhi Escobar, el papá de la joven acusó dichas versiones no son otra cosa más que tonterías.

Incluso, en su crítica contra las autoridades, el papá de Debanhi Escobar advirtió que tal parece que están buscando jugar con su inteligencia, lo que dijo, no es les permitirá.

En la entrevista con Azucena Uresti, el papá de Debanhi Escobar dijo que ya accedió a varios videos en los que se muestra parte de la ruta que la joven realizó tras ser dejada en la carretera por el taxista.

No obstante, denunció que se han omitido un par de videos que corresponden al momento exacto en el que Debanhi dejó de ser ubicada y de los que agregó, tienen una duración de cerca de 8 minutos.

En cuanto a dichos videos, el papá de Debanhi Escobar expuso que la fiscalía le ha dicho que no sabe nada de ellos, explicación que considera completamente inverosímil.

Al lamentar el hecho, advirtió que no se le permitirá a las autoridades de Nuevo León inventar razones sobre la muerte de su hija como podría ser un suicidio.

Por ello, exigió a las autoridades de Nuevo León que dejen de mentir, de actuar de forma corrupta y que presenten información falsa, todo porque no pudieron controlar el caso.

“La fiscalía te dice que no sabe nada, no puede ser posible. No me vayan a decir que se suicidó. Todos vimos qué le pasó, todos sabemos, no jueguen con nuestra inteligencia. Ya basta de tanta mentira, ya basta de tanta corrupción, ya basta de desinformar. Porque no pudieron ellos controlar el caso, me salen con eso”

Mario Escobar. Papá de Debanhi Escobar