Gabriel Quimbar, el niño manicurista que se dio a conocer a inicios de este 2022, dio a conocer que ayudará a arreglar la casa de una abuelita en el estado de Nuevo León.

En un mensaje que compartió en su Facebook, el niño manicurista señaló que se propuso como objetivo arreglar la casa de una mujer de la tercera edad de nombre Manuela.

Para dicho fin, indicó Gabriel Quimbar, el niño manicurtista, sus seguidores de redes sociales que lo apoyen serán para arreglar la casa de la abuelita que ayudará.

De acuerdo con lo señalado por el niño manicurista este mismo martes 5 de julio, tomó la decisión de apoyar a la abuelita de nombre Manuela, pues arreglará su casa.

Como parte de su campaña para arreglar la casa de la señora Manuela, el niño señaló que quienes le manden estrellas, es decir contribuciones de Facebook, serán donadas .

De la misma forma, explicó que para cumplir el objetivo de arreglar la casa de la abuelita que se ubica en el municipio de García, Nuevo León, se pueden hacer donaciones a otra usuaria.

El dinero que se obtenga, destacó en su publicación, será donado en su totalidad para renovar la casa y con ello, se eviten condiciones adversas a causa del clima.

Finalmente, el niño manicurista explicó en su publicación que en días próximos realizará varios lives en los que se podrán realizar las donaciones por medio de las estrellas.

“Hoy decidí que que primer objetivo será arreglar su casa de la señora Manuela ☺️todas las estrellas que me manden y a Chapiz Morenooficial las donaremos para renovar su casita y cuando venga el frío nose moje manden estrellitas todo será para esta casita se los pido ya tengo algunas estrellitas mis papás me apoyarán ella no sabe pero yo voy hacer muchos Lives para lograrlo pronto ”

Gabriel Quimbar